AKP'li yönetici kazada hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndaki AKP İstanbul il binası önünde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU
Konuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları belirtti:
* "AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."
AKP SÖZCÜSÜ: ÇOK ÜZGÜNÜZ
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.