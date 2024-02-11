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Yüksekova’da deprem

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Yüksekova’da deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,74 kilometre derinlikte meydana ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7:36’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.
# acil, Deprem, medya

11 Şub 2024 - 08:56 İHA Hakkari- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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