Boluspor-Kocaelispor(CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
BOLUSPOR- KOCAELİSPOR
BOLU ATATÜRK
11.02. 2024 - 16:00
HAKEMLER
OĞUZHAN UĞURLU(Hakem), MEHMET KAPLUHAN(1. Yardımcı Hakem), KEMAL MAVİ(2. Yardımcı Hakem), YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Dördüncü Hakem)
Trendyol 1.Lig'de temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Maç saat 16.00'da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.