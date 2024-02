CHP'ye 260 yeni üye katıldı

Gölcük CHP ilçe örgütü tarafından üye katılım töreni düzenlendi. Gölcük Kongre Salonunda düzenlenen törene Gölcük CHP ilçe Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetimi, Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetimleri tam kadro katılım sağladı.

Düzenlenen törene 260 yeni üyenin yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı , CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Gölcük Belediyesi Başkan Adayı Özgür Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Mete Aydın ve yönetimi, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Değirmendere eski Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, Belediye Meclis Üyeleri, önceki dönem ilçe Başkanları Fahrettin Büyükoğlu, Caner Uzuner, Fikret Gürel, İsmet İşeri ve partililer katıldı.

Ailemize hoş geldiniz

Gölcük CHP ilçe Başkanı Mehmet Uzuner “Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçılarıyız ve onun açtığı yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Sistemi takip ediyoruz. Tabii burada önemli olan bu mirasa sahip çıkabilmek, bizden sonraki nesillere de bize emanet edilen bu vatanı, Cumhuriyeti sapasağlam bir şekilde onlara teslim edebilmek. Bu mânâda Cumhuriyet Halk Partisi’nin, bu ülkenin kurucu partisi olması ilkesinden de yola çıkarak bizim sorumluluğumuz çok daha fazladır. Bugün belki daha adını koymadığımız çocuklarımız ve kadınlarımız için daha dünyaya gelmemiş kişiler için bile bu miras bizim sırtımızda bir sorumluluktur. O yüzden bugün bu üye katılımı bizim için çok önemli. Cumhuriyetin ideallerine, bu vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan bizlerin, bizden sonraki nesillere bu mirası taşıyabilmesinin yoludur. Ailemizin daha fazla büyümesidir. O yüzden bu hassasiyeti gösterip, bu bağlılığı gösterip, ailemize katılan yeni üyelerimize ‘Hoş geldiniz’ diyoruz, saygılarımızı sunuyoruz” dedi

“İyi bizimlesiniz, iyi ki sizinleyiz”

Başkan Uzuner sözlerini devamında, “Bizler, sorumluluk bilinciyle bugün kendi ilçemizde, ilimizde de aynı şekilde ülkenin bütününde aynı anlayışla siyaset yapıyoruz. Amacımız, ülkenin bize gösterilen, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda ilerlemesini sağlayabilmektir. Sadece kendi çocuklarınız için değil, toplumun tüm çocukları için bu sorumluluk var bizde. Bugün ülkemizin geldiği ekonomik durum ortada. İşte bugün katılın her bir üye buna isyan eden insanlardan oluşmaktadır. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Biz bu düzenin her zaman karşısındayız, olmaya da devam edeceğiz. Sadece bugün seçim sürecindeyiz, dışarıda vatandaşlarla konuşup, siyaset yapmak değil; siyaset uzun soluklu bir iş, bu şekilde bakıyoruz. O yüzden bu sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. İyi bizimlesiniz, iyi ki sizinleyiz. Sizinle omuz omuza olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Birlikte kazanacağız.

Kocaeli Büyükşehir belediye adayı Atasoy Bilgin " Ailemize yeni katılan üye arkadaşlarımız hoşgeldiniz hepinizi tebrik ediyorum. Özgür Kardeşimle birlikte güzel projelerimiz olacak.Birlikte kazanacağız. Değerli hemşerilerim Bakınız, Osmanlı’da bile fetret (duraklama) dönemi 10-11 yıl sürmüştü. Kocaeli çok uzun zamandır, 20 yıldır patinaj yapıyor. Bir zamanlar yükselişe geçmiş, bir sanayi şehri olmanın gereği olarak yıldızı parlayan bir şehirken her anlamda küme düşmüş bir şehre dönüştük. Ama bu değişecek. Bir kere kentlerimize yaptıkları ihanetleri sanki başarıymış gibi pazarlayan zihniyet işgal ettiği makamları boşaltıp gidecek. Bütün ülke gibi Kocaeli de geleceğe hazırlanıyor" ifadelerinde bulundu.

Gelecek sosyal, halkçı belediyelerin olacak

Bilgin konuşmasının devamında "Hem kentlerimizi her açıdan zenginleştiren hem de her yurttaşını koruyan ve kollayan belediyelerin zamanı geliyor. Biz de bu geleceği inşa etmek için kollarımızı sıvadık, heyecanla çalışmaya başladık. Bu kentin kırsalıyla, kent merkezleriyle çok sorunu var. Alt alta yazınca sayfalar tutuyor. Hepsi için makro ve mikro çözümlerimizi hararetle konuşuyor, bilime ve ortak akla başvuruyor, önceden de dediğim gibi geleceğe hazırlanıyoruz. Çok yakında hemşehrilerim bu kentle ilgili yaşadıkları sorunların nasıl çözülebileceğini, aslında çözümsüzlüklerin kaynak eksikliği, maddi yetersizlikler nedeniyle değil, var olan kaynakların adil ve verimli dağıtılmmaasıyla yani idarenin tercihleri nedeniyle olduğunu her kanaldan görecek, öğrenecekler. Kaynak var elbette" dedi.

Bizde neden işlemiyor

Bilgin "Marmara’nın en önemli sanayi şehri olacaksınız ve bu kadar “kavruk” bir kent hayatınız olacak. Bu olacak şey midir? Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı’nın Hatay’da ima ettiği neydi? “Yerel idare hükümete yakın olursa hizmet gelir” idi. Hani? Bizde neden işlemiyor bu? Biz hem mevcut ama kullanılamayan yerel kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de bu seçimler sonucunda artık gidici olduğu anlaşılan iktidar yerine halkçı, barışçı ve adil kalkınmacı bir hükümetin kurulmasına katkıda bulunarak, ülkemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Daha anlatacak çok şey var ama vakit kısa o yüzden kusura bakmayın. Çok kısa süre sonra sizlere detaylı bir bilgi aktaracağım. Ne yapacağız, nasıl bir belediye yönetimini benimseyeceğiz hepsini kapsamlı bir şekilde sizlerle, Kocaeli halkıyla paylaşacağım. Değerli vakitlerinizi bizlere ayıran siz değerli partili yoldaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Gölcük’ün her kesimine eşit hizmet sağlayacağız

Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz yaptığı konuşmasında, “Ben öncelikle yeni üyelerimiz için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 1976 yılında Sürmene’de doğdum. Liseyi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nde, üniversiteyi ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okudum. Eğitim hayatım sonrasında kentimizde; mensubu bulunduğum odanın başkanlığı da dahil olmak üzere dernekler, spor kulüplerinde yöneticilikler yaptım.2013 yılında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe ve il meclis üyelikleri görevlerinde bulundum. Ömrümü adadığım; hizmet etmek için gençliğimden beri düşler kurduğum kadim kent Gölcük’ü yönetmek adına aday olduğum bu görevde sizlerin huzurundayım. Ben kardeşiniz ÖZGÜR olarak; İçimdeki bu heyecanla; değişen yüzyıl ve şartlarına ayak uydurarak Gölcük’ü daha yaşanabilir bir kent kılmak için planlar yapmaya. Gölcük halkının görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı bir anlayış ile kararlar almaya. Başkanlık edeceğim süre zarfında; attığım her adımın, harcadığım her kuruşun şeffaf bir şekilde hesabını vermeye. Gölcük’te yaşayan her bir hemşerime yönelik; eğitim, sağlık, ulaşım, temizlik gibi temel sosyal hizmetlerini arttırmaya. Kaynaklarımızın ve enerjinin sürdürülebilirliğini arttırarak çevre dostu projeler üretmeye. Halkımıza; belediyenin hizmet kalitesini arttırmak için modern ve inovatif adımlar atmaya. Yerel ekonomiyi destekleyerek; istihdam ve iş imkanlarını arttırmaya. Gölcük’ün her kesimine adil ve eşit hizmet sağlayacak politikalar benimsemeye. Her koşul ve şartta; sorunlara yönelik etkin bir kriz yönetimi stratejisi geliştirmeye “Gölcük halkını uzun yıllardır özlemini çektiği; sosyal belediyecilik anlayışıyla kavuşturmaya SÖZ VERİYORUM” dedi.

260 kişiye rozet takıldı

Özgür Yılmaz'ın ardından kürseye gelen İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Yıldızlı'da övgü dolu sözlerle Gölcük ilçe Başkanı Mehmet Uzuner ve ekibi ile Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz'a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan 260 kişiye rozetleri takıldı.

Son olarak CHPliler Kongre salonu girişinde toplu fotoğraf çekimi yapılıp, seçim çalışmaların katıldılar.