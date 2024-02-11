Kocaeli’nin ‘yarım asırlık hayali’ olan Kartepe Teleferik Projesinde sona yaklaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teleferiğin başlangıç noktası olan Derbent istasyonunda üstyapı ve otopark için çalışmalara devam ediyor.
HAFRİYAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kartepe Teleferik projesi kapsamında kabinleri taşıyacak çelik halatlar gerildi. Yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunacak teleferik projesi için üstyapı çalışmalarına başlandı. Ekipler biri 6 katlı olmak üzere üç ayrı otopark için hafriyat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında kazı işlemleri sürüyor.
6 KATLI OTOPARK
Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana inşa edilecek Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı, 36 adet engelli araç, 54 adet elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak.
2 AYRI OTOPARK DAHA
Ekipler ayrıca 2 ayrı otopark daha inşa edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde büyük araçlar için, Derbent istasyonunun hemen yanına ise küçük araçlar için otoparklar inşa edilecek. Küçük araç otoparkı 54, büyük araç otoparkı ise 16 araçlık olacak.
770 METRE YOL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca 770 metre yol yapacak. Proje kapsamında bin 500 metreküp taş duvar imalatı ve yağmursuyu hattı imalatları yapılacak. Ayrıca elektrik hatları yer altına alınarak aydınlatma çalışması yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.