Kocaeli’nin ‘yarım asırlık hayali’ olan Kartepe Teleferik Projesinde sona yaklaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teleferiğin başlangıç noktası olan Derbent istasyonunda üstyapı ve otopark için çalışmalara devam ediyor.

HAFRİYAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kartepe Teleferik projesi kapsamında kabinleri taşıyacak çelik halatlar gerildi. Yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunacak teleferik projesi için üstyapı çalışmalarına başlandı. Ekipler biri 6 katlı olmak üzere üç ayrı otopark için hafriyat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında kazı işlemleri sürüyor.

6 KATLI OTOPARK

Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana inşa edilecek Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı, 36 adet engelli araç, 54 adet elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak.

2 AYRI OTOPARK DAHA

Ekipler ayrıca 2 ayrı otopark daha inşa edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde büyük araçlar için, Derbent istasyonunun hemen yanına ise küçük araçlar için otoparklar inşa edilecek. Küçük araç otoparkı 54, büyük araç otoparkı ise 16 araçlık olacak.

770 METRE YOL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca 770 metre yol yapacak. Proje kapsamında bin 500 metreküp taş duvar imalatı ve yağmursuyu hattı imalatları yapılacak. Ayrıca elektrik hatları yer altına alınarak aydınlatma çalışması yapılacak.