Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Başiskele’de bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz, AKP’den istifa etti. Adaylık açıklamasında halen AKP üyesi olduğunu söyleyen Ayaz’a, Seçim Kurulu’ndan üyelik uyarısı geldi. Bağımsız adayların siyasi parti üyeliği olmaması gerektiğine dair yapılan uyarının ardından harekete geçen Ayaz’ın, AKP’den istifa ettiği öğrenildi.