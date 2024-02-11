Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Başiskele’de bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz, AKP’den istifa etti. Adaylık açıklamasında halen AKP üyesi olduğunu söyleyen Ayaz’a, Seçim Kurulu’ndan üyelik uyarısı geldi. Bağımsız adayların siyasi parti üyeliği olmaması gerektiğine dair yapılan uyarının ardından harekete geçen Ayaz’ın, AKP’den istifa ettiği öğrenildi.
11 Şub 2024 - 10:03- Siyaset Güncelleme:
Hüseyin Ayaz, AKP’den istifa etti!
Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz’ın, 2024 yerel seçimleri kapsamında bağımsız belediye başkan adayı olması sebebiyle AKP’den istifa ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullarlı - yolun acık olsun baskan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.