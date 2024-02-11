Kocaeli Valiliği açıkladı: İşte Kocaeli’de toplantı ve yürüş alanları belirlendi

Kocaeli Valiliği kent genelinde yeni toplantı ve yürüyüş alanları belirlendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde İzmit Kaymakamlığınca aşağıda yazılı alan ve güzergahlar, 2024 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı ve Güzergahı olarak belirlenmiştir.

1 NO’LU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ALAN VE GÜZERGAHI:

Mannesman Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Salim Dervişoğlu Caddesi Üzeri Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı (Hastane Yolu Sokak Kesişimi)

Yürüyüş Güzergahı: Hastane Yolu Sokak

Miting / Etkinlik Alanı: Borusan Mannesman Fabrikası Eski Alanı

Metrekare / Kapasite: 28.000 M2 / 110.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

2 NO’LU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ALAN VE GÜZERGAHI:

İnterteks Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Atletizm Pisti Önü

Yürüyüş Güzergahı: Atletizm Pisti-Miting Alanı Arası Outlet Center Arkası Yol (600 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası

Metrekare / Kapasite: 20.000 M2 / 80.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

3 NO’LU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ALAN VE GÜZERGAHI:

Yahyakaptan Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Yahyakaptan Gross Market Önü

Yürüyüş Güzergahı: Akkavaklar Caddesi (600 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Arasta Park AVM Yanı Pazar Alanı

Metrekare / Kapasite: 8.000 M2 / 32.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

4 NO’LU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ALAN VE GÜZERGAHI:

Kongre Merkezi Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Avni Kalkavan Stadyumu Önü

Yürüyüş Güzergahı: Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi-Güneş Caddesi (450 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Kocaeli Kongre Merkezi Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 15.000 M2 / 60.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

5 NO’LU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ALAN VE GÜZERGAHI:

Real Otopark Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı (Kandıra Sapağı)

Yürüyüş Güzergahı: Rafet Karacan Bulvarı (750 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Real AVM Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 10.000 M2 / 40.000 Kişi”