328 personel alımı gerçekleştirecek!

Ticaret Bakanlığı 2022 KPSS puanıyla birlikte taşra ve merkez teşkilatı birimleri üzerinde istihdam edinmek amaçlı 328 personel alım yapacağını duyurdu. Alımlar sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek. İşte alımları ile ilgili tüm detaylar…

Bakanlık personel alımı

Ticaret Bakanlığı yapacak olduğu personel alımı ile ilgili detayları paylaştı. Toplamda 328 kişilik kadroyla personel alınacak. Personeller sözleşmeli kadrolu alınacak. 2022 yılında yapılan KPSS B grubu puan sıralaması temel alınarak 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığı’na bağlı yapılacak alım için başvuru şartları açıklandı. İşte başvuru şartları şu şekilde:

· Kamu haklarından mahrum bulunmamak

· Daha önce 4b sözleşmeli personel pozisyon üzerinde çalışmamış olmak

· Sağlık sorunu ya da vardiyalı çalışma engel bir durumun olmaması

· İlgili pozisyon adına özel şartların taşınması

· Güvenlik ve arşiv soruşturması üzerinden olumlu sonuç alabilmek

· Kamu kurumlarından ihlal edilmemiş olunması

· Sözleşmenin fesih edilmesinden itibaren bir yıl sürenin geçmiş olması

Kadrolar açıklandı

Ticaret Bakanlığı’nın yapacak olduğu yeni personel alımı için kadrolar açıklandı. 88 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile birlikte 240 sözleşmeli destek personel alımı yapılacak. Toplamda 328 kişilik kadro ile personel alınacak.

· Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alanında 83 erkek ve 5 kadın görevli alınacak.

· Sözleşmeli destek personeli kapsamı içerisinde şoför kadrosuna 110 kişi alınacakken temizlik kadrosunda 30 kişilik kadın personel alınacak.

· Temizlik ve basit bakım-onarım işlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli destek personeli alımı için toplamda 100 kişi alınacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Ticaret Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu yeni personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri ve başvuruları nereden yapılacağı paylaşıldı. Başvurular 1 Şubat 2024-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İnsan Kaynakları Karar Ofisi üzerinden e-Devlet şifresiyle birlikte yapılacak. Adaylar yalnızca bir pozisyon adına başvuru yapabilecek olup en fazla 10 il için tercih yapabilecek.