Kamu muhasebatında uygulanacak parasal sınırlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğle birlikte, kamuya ait muhasebe işlemlerine dair kasa kullanımı, muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirmeleri ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi, bu yıl içinde uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında, muhasebe birimleri tarafından kasadan yapılacak ödeme tutarı 6,500 lira ile 110,000 lira arasında değişecektir. Harcama yetkilisi mutemedi için belirlenen avans sınırları ise 4,400 lira ile 3,300,000 lira arasında, özel bütçeli idareler için ise 8,600 lira ile 6,160,000 lira arasında olacak. Alındı birim fiyatları ise belgenin türüne bağlı olarak 3 ile 195 lira arasında çeşitlenecek.



Kaynak: PARA DURUMU