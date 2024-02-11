Tesla'dan bir indirim kararı daha

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'da Model Y fiyatlarını düşürmesinden bir aydan kısa bir süre sonra, ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını da geçeçi olarak düşürdü.

Tesla internet sitesinden yapılan duyuruda, yeni Model Y arkadan çekişli ve Uzun Menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlarda indirime gireceği ve bu fiyatın 1 Mart'ta 1000 dolar veya daha fazla artacağı kaydedildi.

Model Y arkadan çekişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1000 dolar azaltarak 42 bin 990 dolar ve 47 bin 990 dolara düşüren Tesla, sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2'lik bir indirime gitmiş oldu.

Duyuruya göre Model Y Performance versiyonunun ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.

KIZILDENİZ SALDIRILARIYLA DA İNDİRİME GİTMİŞTİ

Tesla, Kızıldeniz'deki saldırıların nakliyede aksamalara yol açmasının ardından Berlin fabrikasındaki otomobil üretiminin çoğunun parça eksikliği nedeniyle askıya alınmasının ardından geçen ay Almanya'daki Model Y otomobillerinin fiyatlarını da düşürmüştü.

Ocak ayında Tesla, kod adı "Redwood" olan yeni nesil elektrikli aracının üretimine odaklandığı için bu yıl satışların "önemli ölçüde daha düşük" olacağı uyarısında da bulunmuştu.

Son fiyat indirimlerinin, bir yıldan uzun bir süre önce başlayan fiyat savaşı nedeniyle zaten zarar gören Tesla'nın marjlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

İndirimler, Tesla'ya yönelik talebin düştüğü ve 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geride bırakan Çinli BYD tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz elektrikli araçla artan rekabete hazırlandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: SÖZCÜ