Emeklinin ikramiyesi nasıl eridi?

Emeklilere 2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, Türkiye'de giderek yükselen enflasyonla birlikte erimeye başladı. Konu hakkında bir araştırma yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan, “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında ancak 4.5 kilo et alabiliyor” tespitini paylaştı.

'İKRAMİYE GEÇEN YIL 3 BİN 447 LİRA OLMALIYDI'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 2021’e kadar ikramiye hiç artırılmadı ama fiyatlar 2018’de yüzde 20.30, 2019’da yüzde 11.84 ve 2020’de yüzde 14.60 yükseldi. Oysa enflasyonla güncelleme yapılsa ikramiyenin 2020’de 1542 lira olması gerekiyordu. İkramiye 2021’de ise yüzde 10 artışla 1100 liraya çıkarıldı ve 2023’e kadar sabit kaldı. Ancak fiyat artışları 2021’de yüzde 36.08, 2022’de yüzde 64.27 idi. Buna göre 2022’de ikramiye 3 bin 447 lira olmalıydı.

İkramiye 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. Tan, 2018-2023 döneminde fiyat artışları karşısında yüzde 184 reel değer kaybeden emekli ikramiyesinin 5 bin 680 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: KARAR