İzmit'te 2 katlı ve tek katlı yapılar mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/41 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.KADIKÖY Mahalle/, 3685 Ada, 36 Parsel, taşınmaz üzerinde biri 2 katlı ve biri tek taklı Kagir ev bulunmakta (taşınmaz ile ilgili bilgiler bilirkişi raporunda mevcut) Yüzölçümü : 220 m2 Kıymeti : 2.531.282,40 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu : 1/1000Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında Bitişik nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır. Parselin herhangi bir imar yolu cephesi olmadığından komşu parseller ile tevhit edilmesi gerekmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:05

07/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.