Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2

MAÇLAR CUMARTESİ GÜNÜ OYNANDI

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 22.hafta maçları Cumartesi günü oynandı. Yazdan kalma bir havada 33. dakikada Başiskele Hamza ile kaçırdığı penaltının ardından, 40. Dakikada Karamürselspor Efkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk Yarı bu sonuçla biteceğinin düşünüldüğü anda 44. dakikada Cihat’ın attığı golle ilk yarı 1-1 bitti.

MAÇ GOL DÜELLOSU HALİNDE GEÇTİ

İkinci yarıya her iki takımda girdiği gol pozisyonlarda 63. Dakikada Başiskele Furkan Filizile 2-1 öne geçti. Bu dakikanın ardından Karamürselspor 78. Dakikada Hüseyin’in attığı golle ile 2-2’ye geldi.Maçın bu skorla biteceğinin düşünüldüğü 90. Dakikada Süleyman’ın attığı golle Karamürsel Spor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karamürselspor 90’dan dönerek, Play-Off şansını son haftaya taşıdı.

SAL B PUAN DURUMU

Not: 1.2.3. bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 11.12.13. Bir alt seviyeye düşer. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu : Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

25.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

26.HAFTANIN MAÇLARI (SON HAFTA):

18 Şubat Pazar: