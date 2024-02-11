Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2

MAÇLAR CUMARTESİ GÜNÜ OYNANDI
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 22.hafta maçları Cumartesi günü oynandı. Yazdan kalma bir havada 33. dakikada Başiskele Hamza ile kaçırdığı penaltının ardından, 40. Dakikada Karamürselspor Efkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk Yarı bu sonuçla biteceğinin düşünüldüğü anda 44. dakikada Cihat’ın attığı golle ilk yarı 1-1 bitti.
MAÇ GOL DÜELLOSU HALİNDE GEÇTİ
İkinci yarıya her iki takımda girdiği gol pozisyonlarda 63. Dakikada Başiskele Furkan Filizile 2-1 öne geçti. Bu dakikanın ardından Karamürselspor 78. Dakikada Hüseyin’in attığı golle ile 2-2’ye geldi.Maçın bu skorla biteceğinin düşünüldüğü 90. Dakikada Süleyman’ın attığı golle Karamürsel Spor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karamürselspor 90’dan dönerek, Play-Off şansını son haftaya taşıdı.
SAL B PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
24
18
3
3
72
30
42
57
2.
23
17
3
3
66
24
42
54
3.
23
14
5
4
45
21
24
47
4.
23
14
2
7
67
41
26
44
5.
23
11
4
8
51
38
13
37
6.
23
9
5
9
55
38
17
32
7.
23
9
3
11
50
54
-4
30
8.
23
8
5
10
50
33
17
29
9.
23
7
6
10
36
53
-17
27
10.
23
8
2
13
40
48
-8
26
11.
23
7
3
13
24
33
-9
24
12.
23
7
1
15
36
57
-21
22
13.
23
0
0
23
12
134
-122
0
25.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
26.HAFTANIN MAÇLARI (SON HAFTA):
18 Şubat Pazar:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.