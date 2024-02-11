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Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2

Karamürsel Stadı’nda, Play-Off yarışı yapan 44 Puanla üçüncü sıradaki Karamürselspor ile ligde bir iddiası bulunmayan 6. Sıradaki 32 puanlı Başiskele Belediye takımı karşıya karşıya geldi.

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Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2 mask
Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2
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MAÇLAR CUMARTESİ GÜNÜ OYNANDI

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 22.hafta maçları Cumartesi günü oynandı. Yazdan kalma bir havada 33. dakikada Başiskele Hamza ile kaçırdığı penaltının ardından, 40. Dakikada Karamürselspor Efkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk Yarı bu sonuçla biteceğinin düşünüldüğü anda 44. dakikada Cihat’ın attığı golle ilk yarı 1-1 bitti.

MAÇ GOL DÜELLOSU HALİNDE GEÇTİ

İkinci yarıya her iki takımda girdiği gol pozisyonlarda 63. Dakikada Başiskele Furkan Filizile 2-1 öne geçti. Bu dakikanın ardından Karamürselspor 78. Dakikada Hüseyin’in attığı golle ile 2-2’ye geldi.Maçın bu skorla biteceğinin düşünüldüğü 90. Dakikada Süleyman’ın attığı golle Karamürsel Spor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karamürselspor 90’dan dönerek, Play-Off şansını son haftaya taşıdı.

Karamürselspor 90’dan döndü: 3-2

SAL B PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Darıca Türkeli

24

18

3

3

72

30

42

57

2.

Çayırovaspor

23

17

3

3

66

24

42

54

3.

Karamürselspor

23

14

5

4

45

21

24

47

4.

Arslanbey GB

23

14

2

7

67

41

26

44

5.

Arslanbey Org.S.

23

11

4

8

51

38

13

37

6.

Başiskele Bel.

23

9

5

9

55

38

17

32

7.

Hisareynspor

23

9

3

11

50

54

-4

30

8.

Derincespor

23

8

5

10

50

33

17

29

9.

Yeniyalı Barbaros

23

7

6

10

36

53

-17

27

10.

Bekirderespor

23

8

2

13

40

48

-8

26

11.

K.Hereke Yıldız

23

7

3

13

24

33

-9

24

12.

Osmanlı 41 Spor

23

7

1

15

36

57

-21

22

13.

Gebze Tayfun

23

0

0

23

12

134

-122

0

 

Not: 1.2.3. bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

11.12.13. Bir alt seviyeye düşer.

  • Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

25.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

26.HAFTANIN MAÇLARI (SON HAFTA):

18 Şubat Pazar:

# Süper Amatör Lig, Karamürselspor, Başiskele Belediye, Spor, oldu, Başiskele, Darıca

11 Şub 2024 - 11:05 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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