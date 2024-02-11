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Gölcükspor'un efsane ismi kansere yenildi

Gölcükspor'un efsane futbolcusu Recep Aydoğdu, 61 yaşında kansere yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören Aydoğdu'nun cenazesi bugün defnedilecek.

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11 Şub 2024 - 11:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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