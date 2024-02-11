Kocaeli’deki otomotiv firması personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre İzmit Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren otomotiv firması Federal Mogul bünyesinde istihdam etmek üzere 21-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 20 erkek proses işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.