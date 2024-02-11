Türkiye’de neden kimse istifa etmiyor?

“İskoçya Sağlık Bakanı Meclis’e ait iPad’e yüksek fatura gelince ve detaylar ortaya çıkınca görevini bıraktı. İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bakan Matheson, Meclis’in iPad’inden 11 bin sterlinlik mobil internet faturasına ilişkin soruşturma sonucunun duyurulmasından üç saat önce istifa etti.

Geçen kasım ayında Matheson hakkında soruşturma başlatılmıştı. Matheson, oğullarının Fas'ta geçirdikleri Noel tatili sırasında futbol maçlarını izlemek için iPad'ini kullanmaları sebebiyle 10.935 sterlinlik bir veri dolaşım faturası çıkardıklarını eşinden öğrendiğini itiraf etmişti.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'a istifa mektubunu gönderen bakan Matheson "Bu durumun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmesini önlemek için şimdi istifa etmem kendimin ve hükümetin yararınadır." dedi. Başbakan Yusuf ise bakanının istifasını kabul etti.”

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Yukarıda haberi okudunuz. İskoçya’nın Sağlık Bakanı yüksek mobil internet faturasından dolayı istifa etmek zorunda kaldı…

Peki ya Türkiye’de?

-Askerlere Ergenekon kumpası kuruldu, herkes beraat etti, bu işe çanak tutanlar İSTİFA ETMEDİ…

-Çorluda tren faciası yaşandı, İSTİFA EDEN OLMADI.

-Öğrenci yurtlarında kız öğrencilere taciz yapıldı, kimse İSTİFA ETMEDİ…

-Askerlerimizin başına çuval geçirildi, kimse İSTİFA ETMEDİ…

-Karadeniz’de heyelanlar oldu, binlerce kişi mağdur oldu, İSTİFA EDEN OLMADI…

Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün.

En son geçen yıl merkez üstü Kahramanmaraş dahil 10 ilde deprem oldu, 50 binden fazla kişi öldü, İSTİFA EDEN OLMADI…

BAKAN KOCA YUHALANDI…

İskoçya’nın Sağlık Bakanı yüksek mobil internet faturasından istifa etmek zorunda kalırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi Hatay’da yuhalandı. Ama istifa etmeyi hiç düşünmedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, depremin yıl dönümünde deprem bölgesinde olacağına, haritada kimsenin yerini bile bilmediği Cibuti’de baraj açılışı yaptı. Tepkilere rağmen istifa etmeyi hiç düşünmedi.

HALKA VE DEVLETE SAYGI

İskoçya’nın Sağlık Bakanı bir faturadan dolayı istifa edebiliyorsa, bu halkına ve devletine olan saygısını gösterir. Ama bizde ne yaparsan yap, istifa mercii çalışmıyor, halka ve devletine yapılan saygısızlık, pas geçiliyor, yaptığı yanına kar kalıyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki fark bu kadar açık.