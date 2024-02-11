Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi belli oldu

Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'deki en büyük 100 şirketi duyurdu.

Trendyol ve Nesine, listenin en üst sıralarında yer alırken, oyun şirketlerinin sayısı da dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

2020 yılında listeye girme çıtası 20-30 milyon TL idi, son çalışmada 65-70 milyon TL’ye ulaştı.

EN HIZLI BÜYÜMEYİ SAĞLADI

En hızlı büyümeyi yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol gerçekleştirdi.

Oyun şirketleri yine üst sıralarda yer aldı ve dolar gelirleri nedeniyle büyümelerine devam etti.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl listede dikkat çeken alanlardan birini de otomobil kiralama, kısa dönemli oto tedarik işi yapanlar oluşturdu.

Bir başka önemli gelişmeyi de fintech alanından listeye girenler yaptı. Bu yıl çok sayıda şirket listede yer aldı.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÖNE ÇIKTI

Çok sayıda kadın girişimcinin şirketi listede yer aldı. Bunların başında Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Enuygun.com Kurucusu Nihan Çolak Erol ve Oto.net Genel Müdürü Yonca Ulusoy geliyor.

Online ödeme sistemi şirketleri ile oyun şirketlerinin damga vurduğu liste şöyle:

75 MİLYAR TL

1- Nesine

2- Trendyol

40-45 MİLYAR TL

3- Hepsiburada

4- Getir

15-25 MİLYAR TL

5- Yemeksepeti

6- Bilyoner

7- Google Türkiye

10-15 MİLYAR TL

8- Peak Games

9- VavaCars

10- Misli.com

11- Facebook Türkiye

12- N11

9-10 MİLYAR TL

13- Rollic Games

14- Enuygun

15- Obilet.com

6-7 MİLYAR TL

16- Amazon Türkiye

17- Çiçek Sepeti

18- Tuttur.com

4-4,5 MİLYAR TL

19- E-bebek

20- Tiko

21- Gram Games

22- Netflix Türkiye

3,5-4 MİLYAR TL

23- Modanisa

24- Vivense

2,5-3 MİLYAR TL

25- PTTAvm

26- Tatilbudur

27- Otonet

28- Sahibinden.com

1,8-2,4 MİLYAR TL

29- Papara

30- Armut.com

31- Tatilsepeti

1,6-1,8 MİLYAR TL

32- Justlife

33- Insider

1,4-1,6 MİLYAR TL

34- Carvak (Garajsepeti)

35- İncehesap

36- Iyzico

37- Tarfin

38- İsteGelsin

1-1,3 MİLYAR TL

39- Sefamerve

40- Sigortam.net

41- TurkNet

42- Dolap

43- Paymes

44- OtelZ.com

45- İkinciyeni

46- Oley.com

47- Merzigo

800 MİLYON-1 MİLYAR TL

48- Gardrops

49- Param

50- Kariyer.net

51- Mynet

700-750 MİLYON TL

52- Masomo Gaming

53- Dgpays

54- Birleşik Ödeme

55- Bizigo

550-650 MİLYON TL

56- Esfa Grup

57- Alictus

58- Lastik Borsası

59- Evidea

60- Martı

61- UPT

62- BiSu

450-550 MİLYON TL

63- Yolcu360

64- Tiktak

65- Zeplin

66- Tapu.com

67- Sigortaladım.com

300-350 MİLYON TL

68- Turna

69- Joy Game

70- Bilet.com

71- Emlakjet

72- Kitapyurdu

Kaynak: CUMHURİYET