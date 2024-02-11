Derince Eğitim Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Rubil Aygün, 3-4 gündür Kocaeli Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Aygün hayata tutunamadı. Aynı zamanda emekli bir öğretmen olan Aygün'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yenikent Merkez Camii'nden kaldırılacak.
11 Şub 2024 - 11:53- Asayiş Güncelleme:
İYİ Partili Rubil Aygün hayatını kaybetti
İYİ Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Rubil Aygün, tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aygün'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.