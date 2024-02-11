11 Şub 2024 - 11:53- Asayiş G:

İYİ Partili Rubil Aygün hayatını kaybetti

İYİ Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Rubil Aygün, tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aygün'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu

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Derince Eğitim Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Rubil Aygün, 3-4 gündür Kocaeli Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Aygün hayata tutunamadı. Aynı zamanda emekli bir öğretmen olan Aygün'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yenikent Merkez Camii'nden kaldırılacak. 
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11 Şub 2024 - 11:53 - Asayiş

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