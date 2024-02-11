ABD saldırdı: 17 Husi öldürüldü

Yemen’deki İran destekli Husiler ve ABD ile İngiltere güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldüğü bildirildi.
Açıklamada, ABD ve İngiltere işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda ölen Husi mensupları için başkent Sana’da bugün cenaze töreni gerçekleştirildiği aktarıldı.
Husiler, Gazze’deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Geçtiğimiz hafta da Husiler, ABD ve İngiliz gemilerine Kızıldeniz’de füze fırlatıldığını duyurmuş, ardından da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nden geçen 2 gemiye 6 gemisavar balistik füze ateşlediğini, bir gemide hasar meydana geldiğini bildirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - husi husi GETTİ PİSİ PİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.