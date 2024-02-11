'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Türk futbolunun alt liglerdeki efsane takımı, şimdi BAL’da oynayan Gölcükspor’un yine efsane futbolcusu Pejo Recep (Aydoğdu) vefat etti. Engin Korukır, Yusuf Uzuner, İlker Yağcıoğlu, Erdoğan Arıkan, kaleci Mehmet, Metin Peken’li Gölcükspor’un süper yetenekli orta saha oyuncusu olan Recep, yöneticilik de yaparak takımına desteklerini sürdürmüştü. 61 yaşındaki efsane, Gölcük Kent mezarlığına defnedildi.
KORUKIR: ÇOK ÜZGÜNÜM
Gölcükspor’un eski kaptanlarından Engin Korukır, haberi alır almaz yıkıldığını belirtirken “Çok üzüldüm. Haberi gece aldım. Hemen uçak biletlerine baktım yer bulamadım. Cenazeye katılamıyorum. Oğlunu arayıp baş sağlığı diledim. Efsane bir isimdi. Hastalığından bile haberim olmadı. Allah rahmet eylesin. Ben de Gölcük doğumluyum. Gölcük çok değerli bir evladını kaybetti” dedi.
ARIKAN: ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM
TRT’nin efsane yorumcusu, spikeri duayen Gölcüklü Erdoğan Arıkan da en yakın arkadaşını kaybettiğini belirterek “Çok üzgünüm. Birlikte büyüdük. Altyapıda birlikte futbol oynadık. Çok üzüldüm. Maçta görevliyim ve cenazeye katılamıyorum. Başımız sağ olsun. Çok çok üzgünüm” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin yakınlarına baş sağlığı dilerim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.