11 Şub 2024 - 12:22- Spor G:

'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ

1980’li yılların sonuna doğru efsane haline gelen Gölcükspor’un yine efsane orta saha oyuncularından Pejo Recep vefat etti.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ mask
'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ
'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ
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KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Türk futbolunun alt liglerdeki efsane takımı, şimdi BAL’da oynayan Gölcükspor’un yine efsane futbolcusu Pejo Recep (Aydoğdu) vefat etti. Engin Korukır, Yusuf Uzuner, İlker Yağcıoğlu, Erdoğan Arıkan, kaleci Mehmet, Metin Peken’li Gölcükspor’un süper yetenekli orta saha oyuncusu olan Recep, yöneticilik de yaparak takımına desteklerini sürdürmüştü. 61 yaşındaki efsane, Gölcük Kent mezarlığına defnedildi.

'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ

KORUKIR: ÇOK ÜZGÜNÜM

Gölcükspor’un eski kaptanlarından Engin Korukır, haberi alır almaz yıkıldığını belirtirken “Çok üzüldüm. Haberi gece aldım. Hemen uçak biletlerine baktım yer bulamadım. Cenazeye katılamıyorum. Oğlunu arayıp baş sağlığı diledim. Efsane bir isimdi. Hastalığından bile haberim olmadı. Allah rahmet eylesin. Ben de Gölcük doğumluyum. Gölcük çok değerli bir evladını kaybetti” dedi.

'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ

ARIKAN: ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM

TRT’nin efsane yorumcusu, spikeri duayen Gölcüklü Erdoğan Arıkan da en yakın arkadaşını kaybettiğini belirterek “Çok üzgünüm. Birlikte büyüdük. Altyapıda birlikte futbol oynadık. Çok üzüldüm. Maçta görevliyim ve cenazeye katılamıyorum. Başımız sağ olsun. Çok çok üzgünüm” dedi.

'PEJO' RECEP VEFAT ETTİ

# Gölcükspor, Engin Korukır, İlker Yağcıoğlu, Yusuf Uzuner, Erdoğan Arıkan, Pejo Recep, TÜRK, vefat

11 Şub 2024 - 12:22 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin yakınlarına baş sağlığı dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 13:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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