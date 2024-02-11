Başkan Büyükakın, Kocaeli Evlilik Fuarını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) işbirliğinde gerçekleştirilen Kocaeli Evlilik Fuarı başladı. 57 firmanın katıldığı fuar Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da fuarı ziyaret edenler arasındaydı. Fuarı gezen Başkan Büyükakın, evlilik hazırlığı yapan çiftlere de mutluluklar diledi. Fuar, evlenecek çiftlerin düğün organizyonları ile ilgili tüm detayları bir arada görmelerini ve fikir edinmelerini amaçlıyor.
UĞUR ARSLAN’DAN MİNİ KONSER
Sevilen sunucu ve şair Uğur Arslan Kocaeli Evlilik Fuarını şarkıları ve şiirleriyle renk kattı. Çiftlerin en sevdiği parçalarını katılımcılara seslendiren Arslan, sevgi ve büyük ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar mini konserle fuarın tadını çıkardı. Konserin ardından kaftan ve gelinlik defilesine geçilen fuarda, çiftler defileyi ilgiyle takip etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, önceki dönem AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, KODED Başkanı Erkan Gönenç ve TESKON Başkanı Yılmaz Ulucan da katılımcılar arasındaydı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.