11 Şub 2024 - 13:01- Gündem G:

Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!

Kocaeli’nin birçok ilçesinde özellikte merkez ilçe İzmit başka olmak üzere bir türlü çözüme kavuşmayan ve problem haline dönüşen trafik, vatandaşlara gün geçtikçe kabusu yaşatmaya devam ediyor.

Aygün Baş
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Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi! mask
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
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Kocaeli'de artan nüfus yoğunluğu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirirken, bunlardan en büyüğü de şüphesiz trafik. İzmit'te her geçen gün yoğunlaşan ve uzun araçlardan oluşan trafik, Yeşilova mevkiinde faaliyete geçirilen Köprülü Kavşak Projesi'nden dolayı kapanan yolun da etkisiyle iyice artmış durumda.

İŞ GİRİŞ ÇIKIŞ VE OKUL SAATLERİNDE

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin de okula gitmek için çıktıkları yolda oluşan araç yoğunluğu trafik yükünü iyice ağırlaştırdı. Özellikle iş giriş çıkış, okul saatlerinde görülen trafik vatandaşların işyerlerine öğrencilerin okullarına ulaşmakta güçlük yaşamalarına hatta geç kalmalarına sebep oluyor.

KENTİN KİLİT NOKTALARI

İzmit-Kandıra yolunun kapalı olması dolayısıyla alternatif güzergah olarak Yeşilova'yı tercih ederek şehir içine yayılan uzun araç kuyrukları burada yolların tamamen kapatarak uzun süre açılmasını trafiğin açıklamasını engelliyor. Sonrasında Yahya Kaptan, Bekirdere, Üçyol devamında Kandıra Sapağı, ve Çarşı olmak üzere kentin en önemli noktalarında rahat ulaşımı imkansız hale getiriyor. Bunların yanı sıra Ömer Türkçakal Bulvarı’nda iki alışveriş merkezinin yan yana olması da trafiği kilit hale getiriyor.

OTOBÜSLERİN GEÇ VE SEYREK GELMESİ

İzmit genelinde vatandaşların trafik problemlerinden dolayı şikayetleri her geçen gün daha da artıyor. Otobüslerin geç ve seyrek seferlerde gelmesi trafik yoğunluğu ve duraklarda yığılmaların meydana gelmesine sebep oluyor. Kış aylarında havaların soğuk olması ve kötü hava şartlarında uzun süre boyunca duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar için de ulaşımı zorlaştıran büyük nedenlerden bir tanesi. İzmit halkı yetkililer tarafından gün geçtikçe artarak devam eden bu probleme artık alternatif bir çözüm üretilmesini bekliyor. 

Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!
Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!

# yeni, büyük, eğitim

11 Şub 2024 - 13:01 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
06

aslanomsoft - Şehir trafiğini en çok sabırsız sürcüler işlemez hale getiriyor. Nasıl mı? Arkadan geliyor şerit sırası bekeleyenlerin önüne geçmek için geliş şerdini kapatıyor ve bundan sonrası trafik pert oluyor. Saygılar..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 13:41
05

Murat - Sehrin yolları yok. Koca kent 2 devlet yoluna gebe bırakılmış. Çevreyolu yok. Ana arter bulvarlar yok. Yıllardır var olan 2 şeritli devlet yolları. Bugünleri göremeyip yeni yol yaratamayıp sadece devlet yolu üzerindeki trafik ışıklarını kaldırmayı proje yapmak sanan bir zihniyet var. Geçmiş olsun hepimize yakında komple duracağız hiç hareket edemeyecegiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 13:41
03

Izmitli Yurttaş - Her kim Outlet in karşısına Burda 41 i yaptırıp C.tesi Pazar burda trafiği kitleneceğini bildiği halde duygusal karar vermişse onları tebrik etmek gerekir. Kendilerinin dünyasını kurtarıp milletin saatlerce beklemesine neden olup kendilerini alkışlattıkları için onları tebrik ederiz. Yaşasın c.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 13:34
01

Çomar Hunter - Oy verirken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur da bu akılalmaz bir yoğunluk var şehir de. Burada suç tamamıyla yetkilerde de değil. Fakat şehir planlanması yapılırken dikkate alınması gerekirdi.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 13:09
04

Çomar Hunter - @Çomar Hunter 01 nolu yoruma cevabı: Güzel bir noktaya parmak basmışsın teşekkür ederim yorumun için. Sağlıcakla kal azizim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Şubat 13:35
02

Hassan - @Çomar Hunter 01 nolu yoruma cevabı: Oyla planlama ile alakası yok denecek kazar az.Istanbul kocaeli bursa sakarya ve Yalova ya yeni işsahasi açmamak lazım bu sanayi iç Anadolu kayarsa nüfuz azalır trafik de azalır. CÖZUM BU

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Şubat 13:13
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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