Kocaeli’nin bitmek bilmeyen trafik çilesi!

Kocaeli'de artan nüfus yoğunluğu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirirken, bunlardan en büyüğü de şüphesiz trafik. İzmit'te her geçen gün yoğunlaşan ve uzun araçlardan oluşan trafik, Yeşilova mevkiinde faaliyete geçirilen Köprülü Kavşak Projesi'nden dolayı kapanan yolun da etkisiyle iyice artmış durumda.

İŞ GİRİŞ ÇIKIŞ VE OKUL SAATLERİNDE

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin de okula gitmek için çıktıkları yolda oluşan araç yoğunluğu trafik yükünü iyice ağırlaştırdı. Özellikle iş giriş çıkış, okul saatlerinde görülen trafik vatandaşların işyerlerine öğrencilerin okullarına ulaşmakta güçlük yaşamalarına hatta geç kalmalarına sebep oluyor.

KENTİN KİLİT NOKTALARI

İzmit-Kandıra yolunun kapalı olması dolayısıyla alternatif güzergah olarak Yeşilova'yı tercih ederek şehir içine yayılan uzun araç kuyrukları burada yolların tamamen kapatarak uzun süre açılmasını trafiğin açıklamasını engelliyor. Sonrasında Yahya Kaptan, Bekirdere, Üçyol devamında Kandıra Sapağı, ve Çarşı olmak üzere kentin en önemli noktalarında rahat ulaşımı imkansız hale getiriyor. Bunların yanı sıra Ömer Türkçakal Bulvarı’nda iki alışveriş merkezinin yan yana olması da trafiği kilit hale getiriyor.

OTOBÜSLERİN GEÇ VE SEYREK GELMESİ

İzmit genelinde vatandaşların trafik problemlerinden dolayı şikayetleri her geçen gün daha da artıyor. Otobüslerin geç ve seyrek seferlerde gelmesi trafik yoğunluğu ve duraklarda yığılmaların meydana gelmesine sebep oluyor. Kış aylarında havaların soğuk olması ve kötü hava şartlarında uzun süre boyunca duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar için de ulaşımı zorlaştıran büyük nedenlerden bir tanesi. İzmit halkı yetkililer tarafından gün geçtikçe artarak devam eden bu probleme artık alternatif bir çözüm üretilmesini bekliyor.