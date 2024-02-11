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‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek

İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ filmi bugün İzmitlilerle buluşuyor. Yoğunluktan dolayı Süleyman Demirel Kültür Merkezinin ana salonunda yer bulamayan vatandaşlar Arasta Park’taki 2 salonda filmi izleyebilecekler 

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‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek mask
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
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İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bugün saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tüm İzmitlileri büyük gala programına davet etti. 

BİRÇOK ALANDA İZLENEBİLECEK

Efsane belediye başkanı, İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ve birbirinden kıymetli ünlü isimlerin katılacağı Leyla Hanım Filminin Galası bugün 18.00’de SDKM’de yer alan ana salonda dev sinema perdesi ile fuaye alanları ve bahçe kısmında kurulan LED ekranlar ve televizyonlarda izlenebilecek. Ayrıca yoğun ilgiden ötürü salonda yer kalmaması ihtimali sebebiyle vatandaşlar Leyla Hanım filmini eş zamanlı olarak saat 19.30’da Arasta Park 2 ve 5 No’lu sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyebilecekler. 

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‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek
‘Leyla Hanım’ filmi birçok noktada izlenebilecek

# Leyla Hanım, büyük, türkiye, seçim, Kadın

11 Şub 2024 - 13:10 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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