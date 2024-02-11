Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, “CHP Gölcük’te daha da güçlenecek”

CHP Gölcük İlçe Örgütü tarafından düzenlenen Üye Katılım Töreni, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Düzenlenen tören CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İl Yöneticileri, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP’nin önceki dönem Gölcük İlçe Başkanları, CHP’nin önceki dönem kadın kolları başkanları, CHP’nin önceki dönem Gölcük ilçe gençlik kolları başkanları ve CHP’nin Gölcük Belediye Meclis Üyeleri, CHP Gölcük Mahalle temsilcileri ve partililer katıldı. Gerçekleşen törende toplamda CHP Gölcük İlçe Örgütü’ne üye olan 260 kişiye rozetleri takıldı.

“CHP Gölcük’te daha da güçlenecek”

Gerçekleşen törende konuşan CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz hem partisinin Gölcük’te güçlendiğine hem de CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde en iddialı parti olduğuna dikkat çekerek, “CHP Gölcük’te büyümeye devam ediyor. Her partilimiz daha çok üyeye ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken bu da CHP’ni Gölcük’te daha da güçlü hale getiriyor. Biz de önümüzdeki yerel seçimlerde en iddialı parti olduğumuzu biliyor ve bu doğrultuda hızla seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oy kullanma gününe kadar biz de Gölcük’te seçimleri kazanmak için çalmadık kapı bırakmayacağız ve Gölcük’te seçimleri kazanmak için aynı özveriyi göstereceğiz” dedi.