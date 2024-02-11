Ege’de sıcak saatler!

Yaşar Anter'in haberine göre, Türkiye’den Mısır’a gitmekte olan Palau Adaları bayraklı kuru yük gemisi, İzmir’in Çeşme ilçesi karşısındaki Sakız (Chios) Adası açıklarında ihbar üzerine arama yapılmak için durduruldu.
Gemiye çıkan 3 liman görevlisi arama yaparken kaptan ve gemi personeli tarafından tehdit edilerek rehin alındı ve bir odaya kapatıldı.
Gemi, Ege Denizi’nde yol almaya başladı. Tartışmalar sırasında liman görevlileri acil yardım hattından durumu bildirdi.
15 personelin bulunduğu gemiyi Sahil Güvenlik botları, Sakız Adası’na 2 mil uzakta durdurdu. Özel Harekat birlikleri operasyon yaparak 3 liman görevlisini kurtardı.
Tankerin kaptanı ve iki yardımcısı gözaltına alınarak Sakız Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tankerin hareket etmesi yasaklandı.
Operasyon görüntüleri Yunanistan sahil güvenliği tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.