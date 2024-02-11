EMEKLİ ETTEN SONRA KEMİĞE DE KÜSECEK!

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu ve birçok emeklinin açlık sınırının altında kaldığı 2024 yılı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmişti.

'Emekliler Yılı'nda açlık sınırının altında kalan maaşlara bir de yeni yıl zamları eklenince kırmızı ete ulaşması imkansız hale gelen emekli kemiğe bile sınırlı ulaşabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ocak 2024 enflasyon verilerine göre tüketici enflasyonu ocak ayında yıllık bazda yüzde 64,86'ya yükseldi. Aylık enflasyon yüzde 6,70 oldu. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak hesaplandı.

Böylelikle yıllık enflasyonda 14 ayın, aylık enflasyonda ise beş ayın zirvesi görüldü.

Gıda enflasyonun oldukça üzerinde zamlanan et fiyatları TÜİK verilerine de yansıdı. Dana eti fiyatı ocakta yıllık 109,72, kuzu eti fiyatı yıllık 129,41 ile gıda enflasyonunun çok üstünde artış gösterdi.

Açlık sınırının 15 bin 48 TL'ye, yoksulluk sınırının 49 bin 19 TL’ye yükseldiği ocak ayında 10 bin lira maaş alan emekliye kırmızı et yemek hayal oldu.

ET FİYATLARI ARTTI, EMEKLİ KEMİĞİ ZOR ALIYOR

Sozcu.com.tr'nin TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre ocakta dana eti fiyatı aralık ayına göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,72 artarken kuzu eti fiyatındaki aylık artış yüzde yüzde 5,76, yıllık artış yüzde 129,41 oldu.

Kasaplarda dana kuşbaşının kilosu ortalama 550 TL'den kıymanın kilosu ise ortalama 500 TL'den satılıyor. 10 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaş bir aylık maaşıyla yalnızca 18 kilo kuşbaşı et alabilirken ortalama 20 kilo kıyma alabiliyor.

Artan hayat pahalılığı karşısında ezilen emeklinin ete ulaşması neredeyse imkansız hale gelirken kemik almak bile zorlaştı.

Bir paket kemiğin 60 liraya ulaşmasıyla, ortalama bir tencere kemik suyu için gereken 3 paket kemik maliyeti 180 lirayı buluyor. Bugün en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışan bir vatandaş tüm maaşıyla yalnızca 55 tencere kemik suyu kaynatabiliyor.

HAYVAN SAYISI DÜŞTÜ, HÜKÜMET İTHALE YÖNELDİ

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) verilerine göre 2023 yılında 1 milyar 163 milyon dolar tutarında sığır, 3 milyar 402 dolarlık buğday ithalatı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ise 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılına ait Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre ise 2023'te büyükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin olurken küçükbaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.