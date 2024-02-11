Mustafa Şahin: "Okuldan kaçıp Kocaelispor maçlarına giderdik"

KOCAELİSPOR AŞIĞIYIM

Komple sporcu bir başkan adayı olarak dikkat çeken YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, adaylar arasındaki en sporcu başkan olarak öne çıkıyor. Şahin gazetemizi ziyareti sırasında sporla ilgili düşüncelerini dile getirirken “Kentin sorunlarını iyi biliyorum. Sporun tabanından geliyorum ve tavana nasıl ulaşacağını iyi biliyorum. Atletizm yaptım; yüzme sporuyla ilgilendim, Uzakdoğu sporcusuyum, her hafta da futbol tutkumu halı saha maçlarında devam ettiriyorum. Biz kökten Kocaelisporluyuz. Okul zamanımızda dersleri kırıp, İsmetpaşa Stadı’na koşar, Körfezimize destek olurduk. Kocaelispor aşığıyım” dedi.