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Mustafa Şahin: "Okuldan kaçıp Kocaelispor maçlarına giderdik"

Atlet, yüzücü, uzak doğu sporcusu ve futbolcu. Bir koltuğa 4 karpuz sığdıran başkan adayı Mustafa Şahin, “Kocaelispor maçları için okulu asardık, İsmetpaşa’ya hücum ederdik. Kocaelispor sevgisini çok iyi biliyorum. Diğer sporların da sorunlarına en yakan isimlerden biriyim” dedi

Hakan Yağcıoğlu
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Mustafa Şahin: "Okuldan kaçıp Kocaelispor maçlarına giderdik" mask

KOCAELİSPOR AŞIĞIYIM

Komple sporcu bir başkan adayı olarak dikkat çeken YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, adaylar arasındaki en sporcu başkan olarak öne çıkıyor. Şahin gazetemizi ziyareti sırasında sporla ilgili düşüncelerini dile getirirken “Kentin sorunlarını iyi biliyorum. Sporun tabanından geliyorum ve tavana nasıl ulaşacağını iyi biliyorum. Atletizm yaptım; yüzme sporuyla ilgilendim, Uzakdoğu sporcusuyum, her hafta da futbol tutkumu halı saha maçlarında devam ettiriyorum. Biz kökten Kocaelisporluyuz. Okul zamanımızda dersleri kırıp, İsmetpaşa Stadı’na koşar, Körfezimize destek olurduk. Kocaelispor aşığıyım” dedi.
# YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, dikkat, Kocaelispor

11 Şub 2024 - 14:20 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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