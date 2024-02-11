Kentimizin en ünlü kadın voleybolcularından KOÜ SBF öğretim üyesi Serpil Sarper yönetimindeki ekibimiz, yine gururumuzu okşadı. Rektör Zafer Cantürk’ün, kızlarımızı yine makamında ağırlaması ve ödüllendirmesi bekleniyor.
11 Şub 2024 - 14:23- Spor Güncelleme:
KOÜ’lü voleybolcular yine şampiyon oldu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Tekirdağ'da düzenlediği Türkiye Voleybol Bölgesel Lig Şampiyonasında Kocaeli Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, tüm rakiplerini 3-0’lık skorlarla yenerek namağlup şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.