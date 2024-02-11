KOÜ’lü voleybolcular yine şampiyon oldu

Kentimizin en ünlü kadın voleybolcularından KOÜ SBF öğretim üyesi Serpil Sarper yönetimindeki ekibimiz, yine gururumuzu okşadı. Rektör Zafer Cantürk’ün, kızlarımızı yine makamında ağırlaması ve ödüllendirmesi bekleniyor.