11 Şub 2024 - 14:23- Spor G:

KOÜ’lü voleybolcular yine şampiyon oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Tekirdağ'da düzenlediği Türkiye Voleybol Bölgesel Lig Şampiyonasında Kocaeli Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, tüm rakiplerini 3-0’lık skorlarla yenerek namağlup şampiyon oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KOÜ’lü voleybolcular yine şampiyon oldu mask

Kentimizin en ünlü kadın voleybolcularından KOÜ SBF öğretim üyesi Serpil Sarper yönetimindeki ekibimiz, yine gururumuzu okşadı. Rektör Zafer Cantürk’ün, kızlarımızı yine makamında ağırlaması ve ödüllendirmesi bekleniyor.
# Kadın

11 Şub 2024 - 14:23 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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