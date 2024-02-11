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Kocaelisporlu'lar Muharrem Tutuş'u linçledi: Samimi değilsiniz!

Kocaelispor videosu yayınlayan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş'u Kocaelispor taraftarı adeta linç etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaelisporlu'lar Muharrem Tutuş'u linçledi: Samimi değilsiniz! mask

Kocaelispor'un Boluspor deplasmanı sebebiyle bir video hazırlayan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş tepkiler yağdı. Kocaelispor'un Kent Meydanındaki mağazasında geçen videoya Tutuş 'Hazırlıklar tamam. Bolu soğuktur, armamız ile ısınacağız."ifadelerini yazdı.

LİNÇ ETTİLER

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ve böyle birçok fotoğrafı olan Tutuş'a Kocaelisporlu'lar tepki gösterdi. Samimiyetsiz ve oy kaygısıyla yapıldığını düşündükleri paylaşım sebebiyle adeta Tutuş'u linç ettiler.

SERT SÖZLER!

Paylaşımlarda "Kartal Yuvası ne zaman açılır", "Ne zaman seçim olsa Kocaelisporlu oluyorlar bu siyasetçiler benim ‘AK’lım almıyo", "Rezil itici ve iğrençsin muharrem" , "Seçim yaklaştıktan sonra Kocaelispor Sevgisinin Artması Çok şaşırtıcı İnandırıcı Gelmiyor" , "Oy için komik bir video olmuş , samimi değilsiniz ." ifadelerini kullandı

# AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaelispor, AKP, seçim, tepki

11 Şub 2024 - 14:27 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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