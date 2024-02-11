Kocaelisporlu'lar Muharrem Tutuş'u linçledi: Samimi değilsiniz!

Kocaelispor'un Boluspor deplasmanı sebebiyle bir video hazırlayan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş tepkiler yağdı. Kocaelispor'un Kent Meydanındaki mağazasında geçen videoya Tutuş 'Hazırlıklar tamam. Bolu soğuktur, armamız ile ısınacağız."ifadelerini yazdı.
LİNÇ ETTİLER
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ve böyle birçok fotoğrafı olan Tutuş'a Kocaelisporlu'lar tepki gösterdi. Samimiyetsiz ve oy kaygısıyla yapıldığını düşündükleri paylaşım sebebiyle adeta Tutuş'u linç ettiler.
SERT SÖZLER!
Paylaşımlarda "Kartal Yuvası ne zaman açılır", "Ne zaman seçim olsa Kocaelisporlu oluyorlar bu siyasetçiler benim ‘AK’lım almıyo", "Rezil itici ve iğrençsin muharrem" , "Seçim yaklaştıktan sonra Kocaelispor Sevgisinin Artması Çok şaşırtıcı İnandırıcı Gelmiyor" , "Oy için komik bir video olmuş , samimi değilsiniz ." ifadelerini kullandı
Hazırlıklar tamam. ??
Bolu soğuktur, armamız ile ısınacağız ??? pic.twitter.com/ftdZYuQGB0
— Muharrem TUTUŞ (@MuharremTUTUS) February 10, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.