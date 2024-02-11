Hatipoğlu, Şener Söğüt’e Beyannamesi ile yüklendi!

Mimar Sinan Mahallesi’nde bayanların ağırlıkta olduğu kalabalık gurupla toplanan Azmi Cihat Hatipoğlu’na belediye meclis üyesi aday adayları, ilçe yönetimi ve SKM ekibi eşlik etti. Kendisini dinlemeye gelen kalabalık guruba Şener Söğüt’ün seçim beyannamesini göstererek konuşma yapan Azmi Cihat Hatipoğlu, “Bekar bir erkek seçim beyannamesini yurt dışındaki bir bayan arkadaşına gösterse hemen koşarak Körfez’e gelir. Bu beyannameye göre Körfez bir cennet gibi. Bu kitapçığa baktığımda hem gülüyorum, hem de ağlıyorum. Gülüyorum, kitapçığa göre Körfez bir cennet, ama vaatlerin hiç biri yapılmamış. Ağlıyorum, çünkü Körfez’in 5 yılı boşa gitmiş” dedi.

Projeleri alkışlandı

Azmi Cihat Hatipoğlu, konuşmasının bir bölümünde de projelerini sıraladı. Alkışlanan projelerini aktaran Hatipoğlu, “Seçildiğimiz gün pazarcılarla anlaşma imzalayacağız. Köylerde, seralarda yetişen sebze ve meyveler pazarcılar tarafından alınarak satışa sunulacak. Aracılar devreden çıkınca daha ucuza sebze ve meyve yiyeceğiz. Halkımız kazanacak, insanımız kazanacak. Körfez’de bir öğretmen belediye başkanı oldu, söz verdiklerini yaptı denilmesini istiyorum. Vatan sevgisi en iyi hizmeti yapmaktır. Çevremiz fabrika ve limanlarla dolu. Buralarda çalışacak mavi yaka personelin en az yarısının ilçe halkından alınmasını sağlayacağız. Bu gerçekleşince Körfez’de işsiz insan kalmaz” şeklinde konuştu.

Makam arabası kullanmayacağım

Azmi Cihat Hatipoğlu, belediye kaynaklarının yerinde kullanılmasının, israfın önüne geçeceklerini de söyleyerek, “Ben buraya kendi arabamla geldim, belediye başkanı olduktan sonra da yine kendi arabamı kullanacağım. Yalnızca ben değil başkan yardımcıları ve müdürler de kendi arabalarını kullanacaklar. Makam arabaları yalnızca mesai saati içinde eve belediye hizmetleri için kullanılacak. İsmini vermiyorum bir okulun önünde akşam çıkış saatinde 5 tane belediye aracı, okuldan çıkacak çocuklarını bekliyor. Kimin parasını bu şekilde kullanıyorlar” dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Azmi Cihat Hatipoğlu, bir ara ceketini izin isteyerek çıkarttı ve konuşmasını bu şekilde sürdürdü. Ezan okunduğunda da konuşmasına ara veren Hatipoğlu, bu hassasiyetiyle de beğeni kazandı.