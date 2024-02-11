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Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli

İYİ Parti Körfez İlçede, hem ilçe teşkilatının inanarak çalışması, hem de Azmi Cihat Hatipoğlu’na olan güven ve sevgi nedeniyle oy oranını arttırarak seçime gidiyor. Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, Yeni Yalı Mahallesi’nde kalabalık bir gurup genç tarafından davet edildi ve meşalelerle karşılandı. Saatlerce Hatipoğlu’nu dinleyen gençler, projeleri alkışladılar ve yanında olduklarını söylediler.

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Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli mask
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
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Gerçekleştirdiği bir STK ziyareti sonrasında Yeni Yalı Mahallesi’nden davet alan Azmi Cihat Hatipoğlu, saatin geç olmasına aldırmadan kabul etti. Yeni Yalı Mahallesi’ne gelen Azmi Cihat Hatipoğlu, hepsi gençlerden oluşan kalabalık gurup tarafından, meşaleler yakılarak, sloganlar eşliğinde karşılandı. Günün yorgunluğunu bu sevgi gösterisi ile atan Hatipoğlu, saatlerce sohbet ederek, gençlere projelerini, çalışmalarını ve hedefini anlattı.

Tecrübeli bir eğitimci olan Hatipoğlu, aralarında 2 eski öğrencisinin de olduğu kalabalık guruba projelerini anlatırken, gençlerin gelecek endişesi yaşadıklarını gördü. Hatipoğlu, belediye olarak öğrencilere, üniversite gençliğine yapılacak destekleri, okullarını bitiren mezunlara sunulacak istihdam fırsatlarını anlattığında çok beğenildi.

Azmi Cihat Hatipoğlu’nun projeleri arasında, bölgede bulunan sanayi kuruluşları ve limanlara, çalıştırdıkları mavi yaka ekibinin en az yarısının ilçe nüfusundan alınması teklifi yer alıyor. Bunun uygulanması halinde ise bölgede genç işsiz sayısı adeta yok denilecek kadar azalacak. Mevcut yönetimin kendi ailelerini ön planda tutması, memleketlerinden insan çağırıp işe yerleştirmesi vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Saatlerce süren sohbette, gençler merak ettikleri konuları da Hatipoğlu’na sorular sorarak yanıt aldılar. Hatipoğlu’na destek sözü veren gençler, çalışmalarda yer almayı teklif ettiler.

Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli
Gençlerden Hatipoğlu’na sevgi seli

# yeni

11 Şub 2024 - 14:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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