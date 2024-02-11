11'LER BELLİ OLDU

BOLUSPOR\n\n\n1.\u00a0\u00c7A\u011eLAR \u015eAH\u0130N AKBABA5.\u00a0VEACESLAV POSMAC6.\u00a0O\u011eUZ KA\u011eAN G\u00dc\u00c7TEK\u0130N13.\u00a0NABY YOUSSOUF OULARE14.\u00a0ONUR ULA\u015e19.\u00a0VUSAL ISKANDARLI20.\u00a0TUNAHAN \u00c7\u0130\u00c7EK22.\u00a0JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR27.\u00a0DANIEL AVRAMOVSKI35.\u00a0BATUHAN \u0130\u015e\u00c7\u0130LER89.\u00a0ANIL KO\u00c7\u00a0Yedekler99.\u00a0\u0130SMA\u0130L \u00c7\u0130PE7.\u00a0BERK YILDIZ8.\u00a0KUB\u0130LAY S\u00d6NMEZ9.\u00a0PETAR GIGIC17.\u00a0HAKAN B\u0130LG\u0130\u00c736.\u00a0\u0130SHAK KARAO\u011eUL45.\u00a0KEREM PAYKO\u00c752.\u00a0H\u00dcSAMETT\u0130N YENER55.\u00a0ERCAN CO\u015eKUN75.\u00a0ABDOULAYE DIARRASSOUBA\u00a0Teknik SorumluYAL\u00c7IN KO\u015eUKAVAK KOCAEL\u0130SPOR\n\n\n35.\u00a0G\u00d6KHAN DE\u011e\u0130RMENC\u01304.\u00a0EM\u0130R ORTAKAYA8.\u00a0YUSUF C\u0130HAT \u00c7EL\u0130K10.\u00a0DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS14.\u00a0GIORGI BERIDZE19.\u00a0AT\u0130LA TURAN32.\u00a0MEHMET YILMAZ44.\u00a0JOSIP VUKOVIC47.\u00a0RAMIL SHEIDAEV55.\u00a0YUSUF ABD\u0130O\u011eLU70.\u00a0BARI\u015e ALICI\u00a0Yedekler1.\u00a0HARUN TEK\u0130N5.\u00a0HA\u015e\u0130M ARDA SARMAN7.\u00a0CEM EK\u0130NC\u013011.\u00a0ONIL CHRISTIAN KOUAKOU12.\u00a0GIORGI KHARAISHVILI23.\u00a0TUNCER DUHAN AKSU24.\u00a0\u0130BRAH\u0130MA BREZE FOFANA41.\u00a0JOAO PEDRO RE\u0130S AMARAL53.\u00a0BURAK \u00d6KS\u00dcZ77.\u00a0O\u011eUZ CEYLAN\u00a0Teknik SorumluERTU\u011eRUL SA\u011eLAM\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.