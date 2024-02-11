11 Şub 2024 - 15:02- Spor

11'LER BELLİ OLDU

Trendyol 1.Lig'de temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Temsilcimizin bu kritik maçı saat 16.00’da, Bolu Atatürk Stadyumu’nda başlayacak. İşte iki takımın 11'leri...