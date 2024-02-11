Efsane Başkan Leyla Atakan ve  çalışma arkadaşları kabri başında anıldı 

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın il belediye başkanı olarak tarihe adını yazdıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde elim bir trafik kazasında, meclis üyeleri; İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte yaşamını yitirdi.

BAĞÇEŞME’DE ANILDI

Kente önemli hizmetleri olan Leyla Atakan, ölümünün 53’üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına; Atakan’dan sonra İzmit’te belediye başkanlığı bayrağını devralan ilk kadın başkan Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, Atakan, Kolaylı, Yüksel ve Özbay ailelerinin fertleri katıldı.

KYÖD’E TEŞEKKÜR ETTİ

Anma programında duygularını paylaşan Başkan Hürriyet, “Değerlerimizi anmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu kentte iz bırakan bu kente emek veren Leyla Atakan ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü. Ne yazık ki kısacık görev süreleri içerisinde geçirdikleri trafik kazası neticesinde aramızdan ayrıldılar. Öyle güzel izler, öyle güzel dostluklar, öyle güzel hizmetler bırakmışlar ki vefatlarının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen halen unutulmuyor. Bizlerin görev ve sorumluluğu da onları unutmamak, unutturmamak, hatıralarını yaşatmak. Onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynumuzun borcu. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğine bu önemli insanlara yıllarca sahip çıktığı için teşekkür ediyorum.

“GENÇLERE ANLATMALIYIZ”

KYÖD ile birlikte bu sene hem rahmetli Leyla Atakan, hem de değerli çalışma arkadaşlarının anısını daha iyi anlatabilmek için daha kayda değer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da o çalışmanın ilk meyvesini alacağız. Leyla Hanım ve arkadaşlarının bu kente kattığı değerleri çok önemsiyoruz. Onların halkçı belediyecilik anlayışını gençlere anlatmak zorundayız. Leyla Atakan, Türkiye’nin serbest seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı ama ne yazık ki Türkiye ölçeğinde bu fazla bilinmiyor.

“HERKESİ GALAYA BEKLİYORUZ”

Aramızdan ayrıldılar ama hala İzmit’e emekleri geçiyor. Onun bıraktığı anılar İzmit’in marka değerine katkı sunuyor. Değerli ailelere çok teşekkür ediyorum. Leyla Hanım ile birlikte vefat eden İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay’ın değerli ailelerinin bize verdikleri destek sayesinde onların anısına daha fazla sahip çıkabileceğiz, yaptıklarını daha fazla duyurabileceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Akşam tüm İzmit halkına armağan edeceğimiz güzel eserin galasına herkesi bekliyoruz” dedi. Bağçeşme Mezarlığı’nda yapılan anma töreninin ardından Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları anısına Fevziye Camii’nde Yasin-i Şerif okundu.

BİRÇOK SORUNU ÇÖZDÜ

‘İzmit’in ablası’ Leyla Atakan görev yaptığı süre boyunca, İzmit’te alt yapı, imar, şehircilik ve sosyal hizmet alanında birçok sorunu çözdü. Leyla Atakan, günümüzde hala kullanılmaya devam eden Kocaeli Fuarı’nı, İzmit Körfezi’nin bataklık olan kısmında gerekli çalışmalar yaparak kurmuş ve 28 Haziran 1969 tarihinde Kocaeli Sanayi sergisi olarak da açmıştı.