Bahçeli iki partiyi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katıldı.

Siyasi rakiplerine sert sözlerle yüklenen Bahçeli'nin hedefinde ağırlıklı olarak CHP vardı. Geçmişte CHP'yi seçimlerde DEM Parti ile ortak hareket etmekle suçlayan Bahçeli, DEM Parti'nin her seçim bölgesinde kendi adayını çıkarmasını da "sinsi bir oyun" olarak niteledi. Bahçelli "CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur." dedi..

Kaynak: SÖZCÜ