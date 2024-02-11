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Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final için kura çekimi yarın yapılacak.

İhlas Haber Ajansı
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar yarın çekilecek mask

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kura heyecanı yarın saat 14.00’te yaşanacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak kura çekiminde eşleşmeler belli olacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.
# türkiye, Maç, eğitim

11 Şub 2024 - 15:30 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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