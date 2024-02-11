11 Şub 2024 - 15:31 - Spor

Stoilovlu Göztepe Bandırma'da da kazandı: 0-2

1.lig'de az önce sona eren maçta, ikinci sıradaki Göztepe, Bandırma gibi zorlu deplasmanda da 2-0 kazanırken bizim bedavaya almadığımız Bulgar teknik direktör Stoilov rekora koşuyor.