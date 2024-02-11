Adanaspor: 2 - Tuzlaspor: 1

Maçtan dakikalar
11. dakikada Mamba sol kanattan ceza sahasına girip topu sağına çektikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.
13. dakikada ceza sahası yayında topu alan Dabo gelişine şutunu çekerken kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.
29. dakikada Fernandes ceza sahasının solundan kaleye şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş topu kurtarırken seken topu savunmada Gameli kornere gönderdi.
39. dakikada ceza sahasının solunda top ile buluşan Mehmet Coşkun’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+2. Dakikada ceza sahası solundan topu alan Stankovski direk şutunu çekti. Top kaleci Ahmet Said’de kaldı.
52. dakikada Ciss’in şutunda savunmadan dönerken hakem Tolga Güldibi, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltı vuruşunu başına geçen Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
74. dakikada ceza sahasında Mehmet’in ayağından açtığı topu önünde bulan Fatih Kurucuk gelişine şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Tolga Güldibi, Tevfik Özkoç, Harun Güngör
Adanaspor: Ahmet Said, Ferhat, Fatih, Kubilay, Feyzi, Harun (Devran Şenyurt dk. 83), Dabo (Mehmet Taş dk. 46), Metehan (A.Ciss dk. 46), Diakite (Cem Güzelbay dk. 90+1), Oberlin (R.Muhammed dk. 46), Fernandes
Yedekler: Ferhat Kaplan, J.Lukaku, Hıdır Aytekin, Yepie Yepie, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Tuzlaspor: Kurtuluş, Sadık, Gökhan, Gameli (Novikovas dk. 77), Çağrı, Mehmet, Tidiany (Aksel Aktaş dk.90), Hikmek, Umar (Stankovski dk. 37), Togui, Mamba
Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Selim Ay, Mehmet Çınar, Bekir Alper Taşdemir
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: J.Fernandes (dk.54 pen.), Fatih Kurucuk (dk.74) (Adanaspor), Mehmet Coşkun (dk. 39) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Oberlin, Kubilay Aktaş, Mehmet Taş, Fatih Kurucuk (Adanaspor), Togui, Mamba (Tuzlaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.