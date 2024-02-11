11 Şub 2024 - 15:51- Siyaset G:

YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu

Yeniden Refah Partisi Başiskele Gençlik Kolları Başkanlığı’na ilçenin sevilen genci Semih Tanta atandı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu mask
YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu
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Başiskele’de seçimlerin en iddialı partisi Yeniden Refah Partisi’nde ilçede geniş kesim tarafından tanınan Semih Tanta ilçe gençlik kolları başkanlığına atandı. Tanta’nın kısa süre içerisinde yönetimini oluşturarak Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel için sahaya inmesi bekleniyor. Semih Tanta’nın ataması parti genel merkezinde Ankara’da yapıldı. Semih Tanta’nın, emlak gayrimenkul yatırımcılığı firması bulunuyor.

YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu
# Başiskele, Başiskele Belediye, Yeniden Refah Partisi

11 Şub 2024 - 15:51 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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