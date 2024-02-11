Başiskele’de seçimlerin en iddialı partisi Yeniden Refah Partisi’nde ilçede geniş kesim tarafından tanınan Semih Tanta ilçe gençlik kolları başkanlığına atandı. Tanta’nın kısa süre içerisinde yönetimini oluşturarak Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel için sahaya inmesi bekleniyor. Semih Tanta’nın ataması parti genel merkezinde Ankara’da yapıldı. Semih Tanta’nın, emlak gayrimenkul yatırımcılığı firması bulunuyor.
11 Şub 2024 - 15:51- Siyaset Güncelleme:
YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu
Yeniden Refah Partisi Başiskele Gençlik Kolları Başkanlığı’na ilçenin sevilen genci Semih Tanta atandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.