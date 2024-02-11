YRP Başiskele'de Gençlik Kolları Başkanı Tanta oldu

Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele’de seçimlerin en iddialı partisi Yeniden Refah Partisi’nde ilçede geniş kesim tarafından tanınan Semih Tanta ilçe gençlik kolları başkanlığına atandı. Tanta’nın kısa süre içerisinde yönetimini oluşturarak Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel için sahaya inmesi bekleniyor. Semih Tanta’nın ataması parti genel merkezinde Ankara’da yapıldı. Semih Tanta’nın, emlak gayrimenkul yatırımcılığı firması bulunuyor.