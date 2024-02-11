Siyasetteki en uçuk vaat Erbakan'dan geldi!

Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset sahnesindeki en ilginç vaadi yaptı.
Erbakan partisinin Ankara’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada gençlere “Drift’’ atmayı öğreteceklerini söyledi ve “İleri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha çok yaygınlaşan drift atma heyecanını da bu pistlerde gerçekleştirmelerini sağlayacağız, hız tutkularını tatmin edecekler” dedi.
Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu ve partisinin 4 yıl sonra 2028 seçimlerinde iktidara geleceğini söyledi. Erbakan için şiir de yazıldı. Şiirde “Tanıdım seni yiğit/ Sen madde değil manasın/ Her zaman ve her yerde/ Hakkı haykıran Fatih Erbakan’sın” dizeleri yer aldı.
CENNETTE ARSA…
Siyaset sahnesinde bugüne kadar çok sayıda ilginç vaat yer aldı. İşte siyasetçilerin oybuğruna vaat ettikleri:
“Çiftçiye 1 liraya mazot. Her vatandaşa bir ev bir araba olmak üzere iki anahtar. Ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkarma. Her mahalleye bir milyoner, Enflasyonu tek haneye indirme. Üniversite sınavını kaldırma. Deprem bölgesine fazladan kat izni verme. Her çiftçiye ücretsiz birer traktör. Faizi tamamen kaldırma”
Seçim dönemlerinde “Cennette arsa’’ gibi uçuk vaatler de verildi ve buna inanan vatandaşlar da oldu. Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk ise “Futbolda ofsaytı kaldıracağım” vaadinde bulundu.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - Cennetten arsayı vaad eden siyasetçiyi yazsaydiniz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.