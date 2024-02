Siyasetteki en uçuk vaat Erbakan'dan geldi!

Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset sahnesindeki en ilginç vaadi yaptı.

Erbakan partisinin Ankara’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada gençlere “Drift’’ atmayı öğreteceklerini söyledi ve “İleri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha çok yaygınlaşan drift atma heyecanını da bu pistlerde gerçekleştirmelerini sağlayacağız, hız tutkularını tatmin edecekler” dedi.

Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu ve partisinin 4 yıl sonra 2028 seçimlerinde iktidara geleceğini söyledi. Erbakan için şiir de yazıldı. Şiirde “Tanıdım seni yiğit/ Sen madde değil manasın/ Her zaman ve her yerde/ Hakkı haykıran Fatih Erbakan’sın” dizeleri yer aldı.

CENNETTE ARSA…

Siyaset sahnesinde bugüne kadar çok sayıda ilginç vaat yer aldı. İşte siyasetçilerin oybuğruna vaat ettikleri:

“Çiftçiye 1 liraya mazot. Her vatandaşa bir ev bir araba olmak üzere iki anahtar. Ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkarma. Her mahalleye bir milyoner, Enflasyonu tek haneye indirme. Üniversite sınavını kaldırma. Deprem bölgesine fazladan kat izni verme. Her çiftçiye ücretsiz birer traktör. Faizi tamamen kaldırma”

Seçim dönemlerinde “Cennette arsa’’ gibi uçuk vaatler de verildi ve buna inanan vatandaşlar da oldu. Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk ise “Futbolda ofsaytı kaldıracağım” vaadinde bulundu.

Kaynak: SÖZCÜ