Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İzmit tramvay yolu Yenicuma mevkiinde şüpheli çanta görüldü. Çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çevre güvenliği alınan bölgeye bomba imha uzmanlarına bildirilken tramvay seferleri durdu.
TRAMVAY 1 SAAT DURDU
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Suriyeli bir kadın şahsa ait olduğu öğrenilen çantanın içerisinden kişisel eşyalar ve bebek biberonu çıktı. Konu sebebiyle tramvay yaklaşık 1 saat seferlerine ara verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekçi - Bombacı mülayim hemen çözer
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.