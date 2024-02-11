11 Şub 2024 - 15:56- Asayiş G:

Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Tramvay yolu Yenicuma mevkiinde şüpheli kadın çantası fünye ile patlatıldı. Suriyeli bir kadına ait olan çantanın içinden bebek biberonu çıktı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı mask
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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İzmit tramvay yolu Yenicuma mevkiinde şüpheli çanta görüldü. Çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çevre güvenliği alınan bölgeye bomba imha uzmanlarına bildirilken tramvay seferleri durdu.

Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

TRAMVAY 1 SAAT DURDU

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Suriyeli bir kadın şahsa ait olduğu öğrenilen çantanın içerisinden kişisel eşyalar ve bebek biberonu çıktı. Konu sebebiyle tramvay yaklaşık 1 saat seferlerine ara verdi

Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
# Kadın

11 Şub 2024 - 15:56 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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