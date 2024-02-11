Tramvay yolundaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İzmit tramvay yolu Yenicuma mevkiinde şüpheli çanta görüldü. Çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çevre güvenliği alınan bölgeye bomba imha uzmanlarına bildirilken tramvay seferleri durdu.

TRAMVAY 1 SAAT DURDU

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Suriyeli bir kadın şahsa ait olduğu öğrenilen çantanın içerisinden kişisel eşyalar ve bebek biberonu çıktı. Konu sebebiyle tramvay yaklaşık 1 saat seferlerine ara verdi