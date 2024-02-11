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Metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı
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Metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu mask

İpekyol Mahallesi 462. Sokak'ta metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 
 
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
# sağlık, acil, cumhuriyet, inceleme

11 Şub 2024 - 16:49 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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