 ‘Leyla Hanım’ın başrol oyuncusu Özge Borak İzmit’te

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. Film ekibi de gala saatine doğru kente gelmeye başladı. Filmde efsane başkan Leyla Atakan’ı canlandıran başrol oyuncusu Özge Borak, ailesiyle birlikte İzmit’e gelerek heyecanla gala saatini beklemeye başladı. Gala öncesi gerçekleştirilecek kırmızı halı seramonisinde filmin ünlü oyuncuları İzmit halkıyla buluşacak.