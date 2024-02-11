İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bugün saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. Filmin senaryo danışmanı ünlü isim Gani Müjde’de gala programına katılmak için İzmit’e gelen isimler arasında.
- Kültür-Sanat
Gani Müjde de büyük gala için İzmit’te
İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin senaryo danışmanı Gani Müjde büyük galaya katılmak için İzmit’e geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.