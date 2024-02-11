N'aptınız B'oluuuuum: 1-1

1.Lig’de direkt ilk ikin sıra için mücadele eden Kocaelispor, öğle seansında Göztepe Bandırma’yı deplasmanda yendikten sonra sahaya çıktı, bolu karşısında 4.dakikada öne geçti, 32’de golü yedi, İzmirli arayı 2 puan açtı, cumartesi akşamı Şanlıurfa geliyor



MAÇA GOLLE BAŞLADIK

4' GOOOOLLLL BERİDZE!!!! Kocaelispor sağ kanattan atağa çıktı. Mehmet Yılmaz içeride Barış Alıcı’yı gördü. Alıcı pasını Beridze’ye attı. Topa sert vuran Beridze direğe takıldı. Dönen topu Vukovic içeri doldurdu ve topu yeniden Beridze ile buluşturdu. Berdize de topu yana çekti ve harika bir şutla topu kalecinin sağından kalenin köşesine gönderdi: 0-1. Kocaelispor'un erken gelen golü sonrası Boluspor üst üste yaptığı ataklardan bir sonuç alamadı. 13' Maçtaki ilk kart!!! Oğuz Kaan Güçtekin, Barış'a yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü. 13’ Kocaelispor ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Atila Turan, topu az farkla direğin dibinden dışarı yolladı.

EMİR DE SAKATLANDI

16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu. 17' Maç bir an durdu. Oğuz Kaan Güçtekin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Barış Alıcı kendini yere bıraktı ve tedavisi yapıldı. 20' Boluspor baskı yapıyor. Temsilcimiz Kocaelispor atak kurmakta zorlanıyor bu dakikalarda. Oyun tamamen rolantiye girdi... 24.dakikada tempo tamamen düştü... 25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisi yapıldı. 26’ Tedavisinin ardından Emir oyuna döndü.

YUSUF ABDİOĞLU ŞAŞIRTIYOR

31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı. 32' Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. (1-1). 37' Kocaelispor’da oyuncu değişikliği!!! Çarpışma sonucu omzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı. 40’ Kocaelispor’da Beridze topu sağ kanattan içeri çevirdi. Boluspor defansı son anda topun Şeydayev’in önüne düşmesini engelledi. 43’ Atila Turan sol kanattan içeri orta açtı. Yükselen Candeias kalenin üzerinden topu dışarı yolladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

BERİDZE-CİHAT ÇIKTI, AMARAL,KHARİSVİLİ GİRDİ

48' Boluspor'da Avramovski'nin şutunu Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı. 58' Kafasına topun sert şekilde gelmesi sonrası Yusuf Cihat ÇElik yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Cihat oyuna devam etti. 62’ Kocaelispor’da 2 oyuncu değişikiği birden. Cihat ve Beridze çıktı. Yeni transfer Kharaishvili ve Amaral oyuna girdi. 65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Boluspor - Kocaelispor maçı başladı. Maça temsilcimiz başladı.

4' GOOOOLLLL BERİDZE!!!! Kocaelispor sağ kanattan atağa çıktı. Mehmet Yılmaz içeride Barış Alıcıyı gördü. Alıcı pasını Beridzeye attı. Topa sert vuran Beridze direğe takıldı. Dönen topu Vukovic içeri doldurdu ve topu yeniden Beridze ile buluşturdu. Berdize de topu yana çekti ve harika bir şutla topu kalecinin sağından kalenin köşesine gönderdi. (0-1)

Kocaelispor'un erken gelen golü sonrası Boluspor üst üste yaptığı ataklardan bir sonuç alamadı

13' Maçtaki ilk kart!!! Oğuz Kaan Güçtekin, Barış'a yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü

13’ Kocaelispor ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Atila Turan, topu az farkla direğin dibinden dışarı yolladı.

16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu.

17' Maç bir an durdu. Oğuz Kaan Güçtekin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Barış Alıcı kendini yere bıraktı ve tedavisi yapıldı

20' Boluspor baskı yapıyor. Temsilcimiz Kocaelispor atak kurmakta zorlanıyor bu dakikalarda.

Oyun tamamen rolantiye girdi... 24.dakikada tempo tamamen düştü...

25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisini yapıyor.

26’ Tedavisinin ardından Emir oyuna döndü.

31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı.

32' Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. (1-1)

37' Kocaelispor’da oyuncu değişikliği!!! Çarpışma sonucu omuzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı.

40’ Kocaelispor’da Beridze topu sağ kanattan içeri çevirdi. Boluspor defansı son anda topun Şeydayev’in önüne düşmesini engelledi.

41' Emir yerde kaldı. Maç bir an durdu.

43’ Atila Turan sol kanattan içeri orta açtı. Yükselen Candeias kalenin üzerinden topu dışarı yolladı.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi

İKİNCİ YARI

Boluspor'da oyuncu değişikliği!!! Sarı kartı bulunan Oğuz Kaan Güçtekin yerini Kubilay Sönmez'e verdi

46' İkinci yarı başladı

48' Boluspor ikinci yarıya hızlı başladı!!! Avramovski'nin çaprazdan çektiği şutu tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı.

58' Kafasına topun sert şekilde gelmesi sonrası Yusuf Cihat ÇElik yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Cihat oyuna devam etti.

62' Boluspor'da ve temsilcimiz Kocaelispor'da 2 oyuncu değişikliği birden!! Kocaelispor'da Cihat ve Beridze çıktı. Yeni transfer Kharaishvili ve Amaral oyuna girdi. Boluspor'da Ercan ile Petar Gigic oyuna dahil olurken Batuhan ile Vüsal oyundan çıktı.

65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.

80' Abdoulaye Diarrassouba oyuna dahil oldu. Çıkan futbolcu Jefferson Nogueira Júnior oldu. Kocaelispor’da Şeydayev oyunda çıktı Cem Ekinci oyuna girdi. Atila Turan oyundan çıktı Duhan Aksu oyuna girdi

85' Candeias'ın ceza sahası içine ara pasında Kouakou hareketlendi ve şutunu çekti ama yan hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

89’ Kocaelispor’da Yusuf Abidoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü.

90’ Gökhan Değirmenci de hakeme itirazdan sarı kart gördü.

90’ Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi.

BOLUSPOR:1-KOCAELİSPOR:1

BOLUSPOR:

1. ÇAĞLAR ŞAHİN**

5. VEACESLAV POSMAC**

6. OĞUZ KAĞAN**

(8. KUBİLAY SÖNMEZ dk.46**)

13. NABY OULARE**

14. ONUR ULAŞ**

19. VUSAL ISKANDARLI**

(9. PETAR GIGIC DK.63 **)

20. TUNAHAN ÇİÇEK**

22. JEFFERSON JUNIOR**

27. D.AVRAMOVSKI**

35. BATUHAN İŞÇİLER**

(55. ERCAN DK.63 **)

89. ANIL KOÇ**

Yedekler

99. İSMAİL ÇİPE

7. BERK YILDIZ

17. HAKAN BİLGİÇ

36. İSHAK KARAOĞUL

45. KEREM PAYKOÇ

52. HÜSAMETTİN YENER

75. ABDOULAYE

Teknik Sorumlu

YALÇIN KOŞUKAVAK

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİR.***

4. EMİR ORTAKAYA***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

(41. REİS AMARALDK.63 **)

10. DANIEL CANDEIAS***

14. GIORGI BERIDZE***

(12. KHARAISHVILI DK.63**)

19. ATİLA TURAN***

(23. T. DUHAN AKSU dk.80 ?)

32. MEHMET YILMAZ**

44. JOSIP VUKOVIC***

47. RAMIL SHEIDAEV***

(7. CEM EKİNCİ dk.80 ?)

55. YUSUF ABDİOĞLU**

70. BARIŞ ALICI ***

(11. KOUAKOU dk.37*)

Yedekler

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA SARMAN

24. İBRAHİMA FOFANA

53. BURAK ÖKSÜZ

77. OĞUZ CEYLAN

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: OĞUZHAN UĞURLU**, MEHMET KAPLUHAN**, KEMAL MAVİ**, 4.HAKEM: YUSUF ADNAN ( VAR) ALPER ULUSOY, (AVAR) ADNAN DENİZ KAYATEPE

SARI KARTLAR: Oğuz Kaan dk.13, Yusuf, Gökhan dk.90

GOLLER: Beridze dk.4, Posmak dk.32