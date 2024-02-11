N'aptınız B'oluuuuum: 1-1

1.Lig’de direkt ilk ikin sıra için mücadele eden Kocaelispor, öğle seansında Göztepe Bandırma’yı deplasmanda yendikten sonra sahaya çıktı, bolu karşısında 4.dakikada öne geçti, 32’de golü yedi, İzmirli arayı 2 puan açtı, cumartesi akşamı Şanlıurfa geliyor
MAÇA GOLLE BAŞLADIK
4' GOOOOLLLL BERİDZE!!!! Kocaelispor sağ kanattan atağa çıktı. Mehmet Yılmaz içeride Barış Alıcı’yı gördü. Alıcı pasını Beridze’ye attı. Topa sert vuran Beridze direğe takıldı. Dönen topu Vukovic içeri doldurdu ve topu yeniden Beridze ile buluşturdu. Berdize de topu yana çekti ve harika bir şutla topu kalecinin sağından kalenin köşesine gönderdi: 0-1. Kocaelispor'un erken gelen golü sonrası Boluspor üst üste yaptığı ataklardan bir sonuç alamadı. 13' Maçtaki ilk kart!!! Oğuz Kaan Güçtekin, Barış'a yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü. 13’ Kocaelispor ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Atila Turan, topu az farkla direğin dibinden dışarı yolladı.
EMİR DE SAKATLANDI
16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu. 17' Maç bir an durdu. Oğuz Kaan Güçtekin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Barış Alıcı kendini yere bıraktı ve tedavisi yapıldı. 20' Boluspor baskı yapıyor. Temsilcimiz Kocaelispor atak kurmakta zorlanıyor bu dakikalarda. Oyun tamamen rolantiye girdi... 24.dakikada tempo tamamen düştü... 25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisi yapıldı. 26’ Tedavisinin ardından Emir oyuna döndü.
YUSUF ABDİOĞLU ŞAŞIRTIYOR
31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı. 32' Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. (1-1). 37' Kocaelispor’da oyuncu değişikliği!!! Çarpışma sonucu omzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı. 40’ Kocaelispor’da Beridze topu sağ kanattan içeri çevirdi. Boluspor defansı son anda topun Şeydayev’in önüne düşmesini engelledi. 43’ Atila Turan sol kanattan içeri orta açtı. Yükselen Candeias kalenin üzerinden topu dışarı yolladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.
BERİDZE-CİHAT ÇIKTI, AMARAL,KHARİSVİLİ GİRDİ
48' Boluspor'da Avramovski'nin şutunu Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı. 58' Kafasına topun sert şekilde gelmesi sonrası Yusuf Cihat ÇElik yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Cihat oyuna devam etti. 62’ Kocaelispor’da 2 oyuncu değişikiği birden. Cihat ve Beridze çıktı. Yeni transfer Kharaishvili ve Amaral oyuna girdi. 65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Boluspor - Kocaelispor maçı başladı. Maça temsilcimiz başladı.
4' GOOOOLLLL BERİDZE!!!! Kocaelispor sağ kanattan atağa çıktı. Mehmet Yılmaz içeride Barış Alıcıyı gördü. Alıcı pasını Beridzeye attı. Topa sert vuran Beridze direğe takıldı. Dönen topu Vukovic içeri doldurdu ve topu yeniden Beridze ile buluşturdu. Berdize de topu yana çekti ve harika bir şutla topu kalecinin sağından kalenin köşesine gönderdi. (0-1)
Kocaelispor'un erken gelen golü sonrası Boluspor üst üste yaptığı ataklardan bir sonuç alamadı
13' Maçtaki ilk kart!!! Oğuz Kaan Güçtekin, Barış'a yaptığı müdahale sonrası sarı kartı gördü
13’ Kocaelispor ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Atila Turan, topu az farkla direğin dibinden dışarı yolladı.
16' Cihat Çelik topla beraber ceza sahasına doğru ilerlerken topu Barış Alıcı'nın önüne bıraktı. Barış Alıcı ceza sahası içinde ortasını yaptı ama kaleci Çağlar Akbaba topa sahip oldu.
17' Maç bir an durdu. Oğuz Kaan Güçtekin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Barış Alıcı kendini yere bıraktı ve tedavisi yapıldı
20' Boluspor baskı yapıyor. Temsilcimiz Kocaelispor atak kurmakta zorlanıyor bu dakikalarda.
Oyun tamamen rolantiye girdi... 24.dakikada tempo tamamen düştü...
25' Emir Ortakaya rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekibi Emir'in tedavisini yapıyor.
26’ Tedavisinin ardından Emir oyuna döndü.
31' Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci'ye attığı geri pasın şiddeti fazla olunca top kornere çıktı.
32' Boluspor korner kullandı. Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Posmac'ın vuruşu ağlarla buluştu. (1-1)
37' Kocaelispor’da oyuncu değişikliği!!! Çarpışma sonucu omuzundan sakatlanan Barış Alıcı yerini Christian Kouakou’ya bıraktı.
40’ Kocaelispor’da Beridze topu sağ kanattan içeri çevirdi. Boluspor defansı son anda topun Şeydayev’in önüne düşmesini engelledi.
41' Emir yerde kaldı. Maç bir an durdu.
43’ Atila Turan sol kanattan içeri orta açtı. Yükselen Candeias kalenin üzerinden topu dışarı yolladı.
İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi
İKİNCİ YARI
Boluspor'da oyuncu değişikliği!!! Sarı kartı bulunan Oğuz Kaan Güçtekin yerini Kubilay Sönmez'e verdi
46' İkinci yarı başladı
48' Boluspor ikinci yarıya hızlı başladı!!! Avramovski'nin çaprazdan çektiği şutu tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci yatarak çıkardı.
58' Kafasına topun sert şekilde gelmesi sonrası Yusuf Cihat ÇElik yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Cihat oyuna devam etti.
62' Boluspor'da ve temsilcimiz Kocaelispor'da 2 oyuncu değişikliği birden!! Kocaelispor'da Cihat ve Beridze çıktı. Yeni transfer Kharaishvili ve Amaral oyuna girdi. Boluspor'da Ercan ile Petar Gigic oyuna dahil olurken Batuhan ile Vüsal oyundan çıktı.
65' Kouakou'nun pasında Amaral ceza sahası dışından şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Atağın devamında Kouakou topu kontrol edemeyince Posmac topu kaptı ve Kouakou topu almak isterken rakibine faul yaptı.
80' Abdoulaye Diarrassouba oyuna dahil oldu. Çıkan futbolcu Jefferson Nogueira Júnior oldu. Kocaelispor’da Şeydayev oyunda çıktı Cem Ekinci oyuna girdi. Atila Turan oyundan çıktı Duhan Aksu oyuna girdi
85' Candeias'ın ceza sahası içine ara pasında Kouakou hareketlendi ve şutunu çekti ama yan hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.
89’ Kocaelispor’da Yusuf Abidoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü.
90’ Gökhan Değirmenci de hakeme itirazdan sarı kart gördü.
90’ Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi.
BOLUSPOR:1-KOCAELİSPOR:1
BOLUSPOR:
1. ÇAĞLAR ŞAHİN**
5. VEACESLAV POSMAC**
6. OĞUZ KAĞAN**
(8. KUBİLAY SÖNMEZ dk.46**)
13. NABY OULARE**
14. ONUR ULAŞ**
19. VUSAL ISKANDARLI**
(9. PETAR GIGIC DK.63 **)
20. TUNAHAN ÇİÇEK**
22. JEFFERSON JUNIOR**
27. D.AVRAMOVSKI**
35. BATUHAN İŞÇİLER**
(55. ERCAN DK.63 **)
89. ANIL KOÇ**
Yedekler
99. İSMAİL ÇİPE
7. BERK YILDIZ
17. HAKAN BİLGİÇ
36. İSHAK KARAOĞUL
45. KEREM PAYKOÇ
52. HÜSAMETTİN YENER
75. ABDOULAYE
Teknik Sorumlu
YALÇIN KOŞUKAVAK
KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİR.***
4. EMİR ORTAKAYA***
8. YUSUF CİHAT ÇELİK**
(41. REİS AMARALDK.63 **)
10. DANIEL CANDEIAS***
14. GIORGI BERIDZE***
(12. KHARAISHVILI DK.63**)
19. ATİLA TURAN***
(23. T. DUHAN AKSU dk.80 ?)
32. MEHMET YILMAZ**
44. JOSIP VUKOVIC***
47. RAMIL SHEIDAEV***
(7. CEM EKİNCİ dk.80 ?)
55. YUSUF ABDİOĞLU**
70. BARIŞ ALICI ***
(11. KOUAKOU dk.37*)
Yedekler
1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
24. İBRAHİMA FOFANA
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: OĞUZHAN UĞURLU**, MEHMET KAPLUHAN**, KEMAL MAVİ**, 4.HAKEM: YUSUF ADNAN ( VAR) ALPER ULUSOY, (AVAR) ADNAN DENİZ KAYATEPE
SARI KARTLAR: Oğuz Kaan dk.13, Yusuf, Gökhan dk.90
GOLLER: Beridze dk.4, Posmak dk.32
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K,s - Bu futbola 1, puan çok bile
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.