Mine Tugay yıllar sonra konuştu: Çok tatsız şeyler yaşadım

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Medcezir' dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu. O dönem dizideki en popüler karakterlerden biri de oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

'Ender' karakterinin ölümü dizinin orjinalini izleyenleri şaşırtmıştı çünkü Amerika'da yayınlanmış olan 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönem bunun nedeni epey araştırılmış ve ortaya bazı iddialar atılmıştı.

Ve yıllar sonra Mine Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru-cevap etkinliğinde diziye dair konuştu.

"BENİM İÇİN YIKICI OLDU"

Oyuncu, bir takipçisinin "Medcezir zamanına dönmek ister miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Soruyu tam ne anlamda sorduğunuzu bilmiyorum ama iki tane cevap verebilirim. Yani taraflı cevabı var bunun. Açıkçası oyunculuk anlamında beni çok heyecanlandıran, içinde olmaktan büyük zevk aldığım, partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk. O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii."