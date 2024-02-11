Akgün, İMO’da yeniden başkan

TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 14. Dönem Genel Kurulu, hafta sonunda Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Genel kurula TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İMO Kocaeli Şubesi’nin kurucu başkanı Keramettin Gençtürk ile üyeler katılım sağladı. Genel kurulda ilk olarak İMO Şube Başkanı Ali Akgün, üyelere seslendi.
UTKAN MUTMAN UNUTULMADI
İMO’nun geçmiş dönem başkanı Utman Mutman’ı anarak sözlerine başlayan şube başkanı Ali Akgün, konuşmasında şunları söyledi: “Odamız; gerek üyelerinin sorunlarının çözümünde, gerekse ilimizi ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmıştır. Maraş depreminde gönüllü meslektaşlarımız ile kurtarma ve yardım faaliyetlerinde önemli rol üstlendik.
‘BU GURUR HEPİMİZİN’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız ‘Kocaeli İli Yapı Envanter Stoku Protokolü’ kapsamında kentteki 1999 Gölcük depremi öncesi yapılan bütün binaları incelemek için çalışmalar yürüttük. Aralık ayında projeyi sonlandırdık. Bu çalışmamız Türkiye’ye örnek oldu. Bizim her zamandan daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yeni dönem için aday oldum. Amacımız mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir.”
YÖNETİM KURULU
Ali AKGÜN
Şerafettin VURAL
Önder YALÇINKAYA
Behra Sayan ERŞAN
Halis Furkan KOCAKULAK
Serkan AKYILDIZ
Nebi SUNA
ÜST KURUL DELEGELERİ
İsmail YARUK
Lütfü AKBALIK
Kahraman BULUT
Aykut BOZKURT
Cihan Bahadır YAŞAR
Batuhan BAYINDIR
Ömer Semih YURT
Mehmet DİNÇ
Ziya ÖZHAN
Furkan BOZAN
Elif BÜBERCİ
Çağdaş KARA
Sultan YONARLAR
Nevzat İlker URAL
FayikORTAÇ
Emrah ÇALIŞ
Batuhan ÜRETÜRK
Halil ARDIÇ
Murat BAYZİN
Ali Aytaç AYDEMİR
Furkan ÖZKAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.