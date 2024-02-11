Akgün, İMO’da yeniden başkan

TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 14. Dönem Genel Kurulu, hafta sonunda Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Genel kurula TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İMO Kocaeli Şubesi’nin kurucu başkanı Keramettin Gençtürk ile üyeler katılım sağladı. Genel kurulda ilk olarak İMO Şube Başkanı Ali Akgün, üyelere seslendi.

UTKAN MUTMAN UNUTULMADI

İMO’nun geçmiş dönem başkanı Utman Mutman’ı anarak sözlerine başlayan şube başkanı Ali Akgün, konuşmasında şunları söyledi: “Odamız; gerek üyelerinin sorunlarının çözümünde, gerekse ilimizi ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmıştır. Maraş depreminde gönüllü meslektaşlarımız ile kurtarma ve yardım faaliyetlerinde önemli rol üstlendik.

‘BU GURUR HEPİMİZİN’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız ‘Kocaeli İli Yapı Envanter Stoku Protokolü’ kapsamında kentteki 1999 Gölcük depremi öncesi yapılan bütün binaları incelemek için çalışmalar yürüttük. Aralık ayında projeyi sonlandırdık. Bu çalışmamız Türkiye’ye örnek oldu. Bizim her zamandan daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yeni dönem için aday oldum. Amacımız mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir.”

YÖNETİM KURULU

Ali AKGÜN

Şerafettin VURAL

Önder YALÇINKAYA

Behra Sayan ERŞAN

Halis Furkan KOCAKULAK

Serkan AKYILDIZ

Nebi SUNA

ÜST KURUL DELEGELERİ

İsmail YARUK

Lütfü AKBALIK

Kahraman BULUT

Aykut BOZKURT

Cihan Bahadır YAŞAR

Batuhan BAYINDIR

Ömer Semih YURT

Mehmet DİNÇ

Ziya ÖZHAN

Furkan BOZAN

Elif BÜBERCİ

Çağdaş KARA

Sultan YONARLAR

Nevzat İlker URAL

FayikORTAÇ

Emrah ÇALIŞ

Batuhan ÜRETÜRK

Halil ARDIÇ

Murat BAYZİN

Ali Aytaç AYDEMİR

Furkan ÖZKAL