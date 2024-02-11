Çekirge bir sıçradı iki sıçradı, sonunda kapana düştü

Boluspor karşısında sergilenen kötü oyun, bu kez galibiyet getirmedi. Altay ve Adana karşısında yürüyerek 2-0 ve 1-0 kazanan Kocaelispor, aynı tempoda ısrar edince, Bolu’da 4.dakikada bulduğu golü 90 dakika korumaya çalıştı, ama nafile…

Takımı kim geriye çekti ?..

Sorarsanız, Sağlam diyecek ki “Ben çekmedim”…

Her hoca aynı şeyi söyler…

Ama geriye çekmedin de, ileri götüremiyorsan, orada bir sıkıntı var demektir…

Takımda belirgin bir oyun tutuşu yok…

Doldur-boşaltla gelen ataklar var ki, ileride kördüğüm oluyor…

İyi dediğimiz adam bir yıl yaşamıyor…

Kouakou nerede ?..

Bak Stoilov’a…

Sezon başı beğenmedik, hatta görüşmedik ve almadık adamı, Göztepe’yi neredeyse şampiyonlar ligine yükseltecek…

Göztepe coştukta coşuyor, aç kurt gibi saldırıyor, Bandırma’yı evinde kalesine hapsediyor…

Ucuz Gürcülerle yama yaptık, ama onların da takıma katılması en az 3 hafta…

Bolu karşısında yenilgi de alabilirdik…

Tanke gitti şöyle oldu böyle oldu demek de, basite kaçmak olur…

Biz kötü değiliz ama Göztepe ve Eyüp çok iyi, takviyeleri de yaptılar ve arayı açtılar…

Tek tesellimiz, Göztepe, Sakarya, Bandırma’nın bize gelecek olması…

Ama bu futbolla gelseler n’oolur gelmeseler n’oolur…

Candeias kendi adamını aldıramadı, morali bozuk…

Beridze istediklerini aldırdı, coşuyor…

Kale önü pozisyonunda Candeias gereksiz yere topa yükseliyor, Beridze bomboş golü atacakken, ona vurdurmuyor…

Ne diyeyim ?..

İlahi duruş…