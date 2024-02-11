Metal ve Rap karşı karşıya: Osbourne'dan West'e suçlama

Metal müziğin sembol isimlerinden Ozzy Osbourne, rapçi Kanye West'e bir şarkısını izin vermemesine rağmen kullandığı için tepki gösterdi.
X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Osbourne, West'in yeni albümünde Black Sabbath'ın War Pigs şarkısının 1983 konser kaydını kullanmak için izin istediğini belirtti. Bu talebi reddettiğini belirten Osbourne, şarkının bu hafta yapılan dinleme partisinde yine de kullanıldığını ifade etti.
Osbourne, "West bir Yahudi düşmanı olduğu ve birçok kişinin canını yaktığı için bu talebi reddettiğini" belirtirken, "Bu adamla hiçbir şekilde bağlantım olsun istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü rapçi, 2022'de sosyal medyada Sean Diddy Combs'un "Yahudiler tarafından kontrol edildiğini" iddia etti ve bir diğer paylaşımında Davut'un Yıldızı'nın içine konulmuş bir gamalı haç fotoğrafı kullandı. Paylaşımlar büyük tepki çektikten sonra 2023 sonunda West, özür dilemişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.