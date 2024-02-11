Ünlü Oyuncu Erdem Yener büyük gala için İzmit’te 

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası bu akşam gerçekleştirilecek. Birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Erdem Yener Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına katılmak üzere kente geldi.