İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası bu akşam gerçekleştirilecek. Birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Erdem Yener Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına katılmak üzere kente geldi.
- Kültür-Sanat
Ünlü Oyuncu Erdem Yener büyük gala için İzmit’te
Ünlü oyuncu Erdem Yener İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galasına katılmak için İzmit’e geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.