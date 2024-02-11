Hürriyet gala öncesi Leyla Hanım filminin oyuncularıyla buluştu

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.
BAŞKAN HÜRRİYET OYUNCULARI ZİYARET ETTİ
Film ekibi de gala saatine doğru kente gelmeye başladı. Oyuncular heyecanla Ramada Otel’de gala saatini beklemeye başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oyuncuları ziyaret ederek gala öncesi bol bol sohbet ederek oyuncuların heyecanını paylaştı. Gala öncesi gerçekleştirilecek kırmızı halı seramonisinde filmin ünlü oyuncuları İzmit halkıyla buluşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.