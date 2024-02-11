Hürriyet gala öncesi Leyla Hanım filminin oyuncularıyla buluştu

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İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘ Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla bu akşam 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.

BAŞKAN HÜRRİYET OYUNCULARI ZİYARET ETTİ

Film ekibi de gala saatine doğru kente gelmeye başladı. Oyuncular heyecanla Ramada Otel’de gala saatini beklemeye başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oyuncuları ziyaret ederek gala öncesi bol bol sohbet ederek oyuncuların heyecanını paylaştı. Gala öncesi gerçekleştirilecek kırmızı halı seramonisinde filmin ünlü oyuncuları İzmit halkıyla buluşacak.